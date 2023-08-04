04 августа 2023

В центре Перми машина насмерть сбила девушку

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Девушка скончалась на месте происшествия Фото:

В центре Перми водитель Mercedes насмерть сбил 24-летнюю девушку. ДТП произошло ранним утром 5 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Водитель автомобиля Mercedes наехал на девушку 1999 года рождения. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили изданию «Рифей-Пермь» в ведомстве.

ДТП произошло около 4:50 на перекрестке улиц Монастырской и Осинской. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.

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В центре Перми водитель Mercedes насмерть сбил 24-летнюю девушку. ДТП произошло ранним утром 5 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Водитель автомобиля Mercedes наехал на девушку 1999 года рождения. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили изданию «Рифей-Пермь» в ведомстве. ДТП произошло около 4:50 на перекрестке улиц Монастырской и Осинской. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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