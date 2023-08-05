Данные полумиллиона российских читателей электронных книг утекли

В общий доступ попали более 500 тысяч электронных адресов пользователей «Литрес»

05 августа 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сервисе электронных книг «Литрес» произошла утечка данных пользователей, которые содержали более 500 тысяч адресов электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. «Утечка данных пользователей „Литрес“ действительно произошла», — написали в telegram-канале «Литрес». Там отметили, что платежная информация пользователей осталась в безопасности. По данным РБК, в общий доступ попали более трех миллионов строк информации, в том числе 590 тысяч уникальных адресов электронной почты, а также имена и фамилии пользователей. В пресс-службе «Литрес» сообщили, что принимают необходимые меры. Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. По его словам, после февраля 2022 года интерес стал вызывать каждый гражданин России.

В сервисе электронных книг «Литрес» произошла утечка данных пользователей, которые содержали более 500 тысяч адресов электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. «Утечка данных пользователей „Литрес“ действительно произошла», — написали в telegram-канале «Литрес». Там отметили, что платежная информация пользователей осталась в безопасности. По данным РБК, в общий доступ попали более трех миллионов строк информации, в том числе 590 тысяч уникальных адресов электронной почты, а также имена и фамилии пользователей. В пресс-службе «Литрес» сообщили, что принимают необходимые меры. Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. По его словам, после февраля 2022 года интерес стал вызывать каждый гражданин России.