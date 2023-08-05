Данные полумиллиона российских читателей электронных книг утекли

В общий доступ попали более 500 тысяч электронных адресов пользователей «Литрес»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты Фото:

В сервисе электронных книг «Литрес» произошла утечка данных пользователей, которые содержали более 500 тысяч адресов электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

«Утечка данных пользователей „Литрес“ действительно произошла», — написали в telegram-канале «Литрес». Там отметили, что платежная информация пользователей осталась в безопасности.

По данным РБК, в общий доступ попали более трех миллионов строк информации, в том числе 590 тысяч уникальных адресов электронной почты, а также имена и фамилии пользователей. В пресс-службе «Литрес» сообщили, что принимают необходимые меры.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. По его словам, после февраля 2022 года интерес стал вызывать каждый гражданин России.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сервисе электронных книг «Литрес» произошла утечка данных пользователей, которые содержали более 500 тысяч адресов электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. «Утечка данных пользователей „Литрес“ действительно произошла», — написали в telegram-канале «Литрес». Там отметили, что платежная информация пользователей осталась в безопасности. По данным РБК, в общий доступ попали более трех миллионов строк информации, в том числе 590 тысяч уникальных адресов электронной почты, а также имена и фамилии пользователей. В пресс-службе «Литрес» сообщили, что принимают необходимые меры. Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что данные россиян, которые попали в открытый доступ из-за хакеров, используются западными спецслужбами в своих целях. По его словам, после февраля 2022 года интерес стал вызывать каждый гражданин России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...