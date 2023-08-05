В Березниках на стройке, за которой следит Путин, обрушился тротуар. Фото

06 августа 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

В новые дома горожан переселяют из зоны провалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Березниках (Пермский край) на территории жилого комплекса «Любимов» обрушилась часть тротуара на улице Братчикова. Об этом рассказали местные жители в соцсети. В новые дома расселяют семьи из зоны провалов, проект строительства находится на особом контроле президента России Владимира Путина. «ЖК „Любимов“, улица Братчикова. Провалы переехали тоже», — шутят горожане в группе «Типичный Правый Берег» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, это не единственный провал на территории комплекса. Ранее жители Березников жаловались на нарушения, которые допускают строители. Рабочие закапывали в землю расходные материалы. Горожане призывали природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации. В июне губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что в «Любимове» достроен последний 29-й дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на одном из рудников. Местные жители заявляют, что тротуары разрушаются Фото: группа VK «Типичный Правый Берег / ЖК Любимов / Березники», https://vk.com/tip_lubimov

В Березниках (Пермский край) на территории жилого комплекса «Любимов» обрушилась часть тротуара на улице Братчикова. Об этом рассказали местные жители в соцсети. В новые дома расселяют семьи из зоны провалов, проект строительства находится на особом контроле президента России Владимира Путина. «ЖК „Любимов“, улица Братчикова. Провалы переехали тоже», — шутят горожане в группе «Типичный Правый Берег» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, это не единственный провал на территории комплекса. Ранее жители Березников жаловались на нарушения, которые допускают строители. Рабочие закапывали в землю расходные материалы. Горожане призывали природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации. В июне губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что в «Любимове» достроен последний 29-й дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на одном из рудников.