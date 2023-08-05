05 августа 2023
04 августа 2023

В Березниках на стройке, за которой следит Путин, обрушился тротуар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В новые дома горожан переселяют из зоны провалов Фото:

В Березниках (Пермский край) на территории жилого комплекса «Любимов» обрушилась часть тротуара на улице Братчикова. Об этом рассказали местные жители в соцсети. В новые дома расселяют семьи из зоны провалов, проект строительства находится на особом контроле президента России Владимира Путина.

«ЖК „Любимов“, улица Братчикова. Провалы переехали тоже», — шутят горожане в группе «Типичный Правый Берег» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, это не единственный провал на территории комплекса.

Ранее жители Березников жаловались на нарушения, которые допускают строители. Рабочие закапывали в землю расходные материалы. Горожане призывали природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации. В июне губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что в «Любимове» достроен последний 29-й дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на одном из рудников.

Местные жители заявляют, что тротуары разрушаются
Местные жители заявляют, что тротуары разрушаются
Фото:

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В Березниках (Пермский край) на территории жилого комплекса «Любимов» обрушилась часть тротуара на улице Братчикова. Об этом рассказали местные жители в соцсети. В новые дома расселяют семьи из зоны провалов, проект строительства находится на особом контроле президента России Владимира Путина. «ЖК „Любимов“, улица Братчикова. Провалы переехали тоже», — шутят горожане в группе «Типичный Правый Берег» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, это не единственный провал на территории комплекса. Ранее жители Березников жаловались на нарушения, которые допускают строители. Рабочие закапывали в землю расходные материалы. Горожане призывали природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации. В июне губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что в «Любимове» достроен последний 29-й дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на одном из рудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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