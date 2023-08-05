В Березниках (Пермский край) на территории жилого комплекса «Любимов» обрушилась часть тротуара на улице Братчикова. Об этом рассказали местные жители в соцсети. В новые дома расселяют семьи из зоны провалов, проект строительства находится на особом контроле президента России Владимира Путина.
«ЖК „Любимов“, улица Братчикова. Провалы переехали тоже», — шутят горожане в группе «Типичный Правый Берег» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, это не единственный провал на территории комплекса.
Ранее жители Березников жаловались на нарушения, которые допускают строители. Рабочие закапывали в землю расходные материалы. Горожане призывали природоохранную прокуратуру и главу города разобраться в ситуации. В июне губернатор региона Дмитрий Махонин заявлял, что в «Любимове» достроен последний 29-й дом. Сюда переселяют жителей из аварийных домов в Березниках, которые стали ветхими после техногенной катастрофы на одном из рудников.
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