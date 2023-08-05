Аналитики раскрыли, как жители ХМАО относятся к кредитам

SuperJob: большинство жителей ХМАО негативно относятся к кредитам

06 августа 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Женщины лояльнее относятся к кредитам, чем мужчины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Большая часть трудоспособного населения Ханты — Мансийского автономного округа отрицательно относится к банковским займам. Такие данные URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Отношение к кредитам у большинства жителей ХМАО негативное. Однако оценки займов на разные цели отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск», — сказано в сообщении. Автокредиты позитивно оценивают 16% жителей округа. Займы на образование — 13%. В пользу кредитов на покупку гаджетов высказались 10% респондентов. Оплатить отпуск за счет средств банков согласны только 5% населения региона. Женщины лояльнее относятся к кредитным продуктам, чем мужчины. При этом люди, которые уже ранее были связаны долговыми обязательствами, чаще положительно отзывались о займах, чем те, которые никогда не кредитовались.

Большая часть трудоспособного населения Ханты — Мансийского автономного округа отрицательно относится к банковским займам. Такие данные URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Отношение к кредитам у большинства жителей ХМАО негативное. Однако оценки займов на разные цели отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск», — сказано в сообщении. Автокредиты позитивно оценивают 16% жителей округа. Займы на образование — 13%. В пользу кредитов на покупку гаджетов высказались 10% респондентов. Оплатить отпуск за счет средств банков согласны только 5% населения региона. Женщины лояльнее относятся к кредитным продуктам, чем мужчины. При этом люди, которые уже ранее были связаны долговыми обязательствами, чаще положительно отзывались о займах, чем те, которые никогда не кредитовались.