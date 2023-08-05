05 августа 2023
04 августа 2023

Аналитики раскрыли, как жители ХМАО относятся к кредитам

SuperJob: большинство жителей ХМАО негативно относятся к кредитам
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины лояльнее относятся к кредитам, чем мужчины Фото:

Большая часть трудоспособного населения Ханты — Мансийского автономного округа отрицательно относится к банковским займам. Такие данные URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

«Отношение к кредитам у большинства жителей ХМАО негативное. Однако оценки займов на разные цели отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск», — сказано в сообщении.

Автокредиты позитивно оценивают 16% жителей округа. Займы на образование — 13%. В пользу кредитов на покупку гаджетов высказались 10% респондентов. Оплатить отпуск за счет средств банков согласны только 5% населения региона.

Женщины лояльнее относятся к кредитным продуктам, чем мужчины. При этом люди, которые уже ранее были связаны долговыми обязательствами, чаще положительно отзывались о займах, чем те, которые никогда не кредитовались.

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Большая часть трудоспособного населения Ханты — Мансийского автономного округа отрицательно относится к банковским займам. Такие данные URA.RU сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. «Отношение к кредитам у большинства жителей ХМАО негативное. Однако оценки займов на разные цели отличаются. Так, к автокредитам негатива меньше, чем к кредитам на образование, цифровую технику и отпуск», — сказано в сообщении. Автокредиты позитивно оценивают 16% жителей округа. Займы на образование — 13%. В пользу кредитов на покупку гаджетов высказались 10% респондентов. Оплатить отпуск за счет средств банков согласны только 5% населения региона. Женщины лояльнее относятся к кредитным продуктам, чем мужчины. При этом люди, которые уже ранее были связаны долговыми обязательствами, чаще положительно отзывались о займах, чем те, которые никогда не кредитовались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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