Челябинская полиция спасла девушку, которая заблудилась в лесу во время ливня

Дождь застал девушку в лесу во время вечерней пробежки
Жительница села Воскресенское Каслинского района Челябинской области вышла на вечернюю пробежку в лес и заблудилась. Из-за ливня девушка оказалась дезориентирована, ей помог экипаж дорожно-постовой службы (ППС), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Девушка рассказала, что вышла на пробежку по лесу и заблудилась. Лесная тропа вывела бегунью в село Тюбук, что в 20 километрах от ее дома. Возвращаться она решила по автомобильной дороге, но в это время начался сильный дождь», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Девушку подобрал экипаж ДПС. Узнав, что бегунья заблудилась, полицейские довезли ее до дома.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.