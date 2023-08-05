Челябинская полиция спасла девушку, которая заблудилась в лесу во время ливня

06 августа 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Дождь застал девушку в лесу во время вечерней пробежки Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жительница села Воскресенское Каслинского района Челябинской области вышла на вечернюю пробежку в лес и заблудилась. Из-за ливня девушка оказалась дезориентирована, ей помог экипаж дорожно-постовой службы (ППС), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Девушка рассказала, что вышла на пробежку по лесу и заблудилась. Лесная тропа вывела бегунью в село Тюбук, что в 20 километрах от ее дома. Возвращаться она решила по автомобильной дороге, но в это время начался сильный дождь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Девушку подобрал экипаж ДПС. Узнав, что бегунья заблудилась, полицейские довезли ее до дома.

Жительница села Воскресенское Каслинского района Челябинской области вышла на вечернюю пробежку в лес и заблудилась. Из-за ливня девушка оказалась дезориентирована, ей помог экипаж дорожно-постовой службы (ППС), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Девушка рассказала, что вышла на пробежку по лесу и заблудилась. Лесная тропа вывела бегунью в село Тюбук, что в 20 километрах от ее дома. Возвращаться она решила по автомобильной дороге, но в это время начался сильный дождь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Девушку подобрал экипаж ДПС. Узнав, что бегунья заблудилась, полицейские довезли ее до дома.