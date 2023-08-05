05 августа 2023

Челябинская полиция спасла девушку, которая заблудилась в лесу во время ливня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жанровые фотографии. Пермь, лес, сосна, капли дождя, капли воды, ветка дерева, дождь, осень
Дождь застал девушку в лесу во время вечерней пробежки Фото:

Жительница села Воскресенское Каслинского района Челябинской области вышла на вечернюю пробежку в лес и заблудилась. Из-за ливня девушка оказалась дезориентирована, ей помог экипаж дорожно-постовой службы (ППС), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Девушка рассказала, что вышла на пробежку по лесу и заблудилась. Лесная тропа вывела бегунью в село Тюбук, что в 20 километрах от ее дома. Возвращаться она решила по автомобильной дороге, но в это время начался сильный дождь», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Девушку подобрал экипаж ДПС. Узнав, что бегунья заблудилась, полицейские довезли ее до дома.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница села Воскресенское Каслинского района Челябинской области вышла на вечернюю пробежку в лес и заблудилась. Из-за ливня девушка оказалась дезориентирована, ей помог экипаж дорожно-постовой службы (ППС), сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Девушка рассказала, что вышла на пробежку по лесу и заблудилась. Лесная тропа вывела бегунью в село Тюбук, что в 20 километрах от ее дома. Возвращаться она решила по автомобильной дороге, но в это время начался сильный дождь», — сообщается в telegram-канале ведомства. Девушку подобрал экипаж ДПС. Узнав, что бегунья заблудилась, полицейские довезли ее до дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...