В Миассе прохожие нашли на улице двух маленьких детей без родителей

06 августа 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Детей в полицию привели случайные прохожие (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе (Челябинская область) прохожие обнаружили на улице двух малолетних детей. Полиция разыскивает их родителей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «В Миассе сотрудники полиции устанавливают родителей и адрес проживания двух малолетних детей — шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Они находились на улице без сопровождения взрослых, были промокшими от дождя. В отдел полиции мальчика и девочку привела местная жительница», — рассказали URA.RU в ведомстве. В полиции детей переодели в сухую одежду, напоили горячем чаем со сладостями. Свою фамилию и адрес проживания дети назвать не смогли. Обновление от 18:35. Детей забрала мать. По данным полиции, они гостили у бабушки, вышли гулять и заблудились.

В Миассе (Челябинская область) прохожие обнаружили на улице двух малолетних детей. Полиция разыскивает их родителей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «В Миассе сотрудники полиции устанавливают родителей и адрес проживания двух малолетних детей — шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Они находились на улице без сопровождения взрослых, были промокшими от дождя. В отдел полиции мальчика и девочку привела местная жительница», — рассказали URA.RU в ведомстве. В полиции детей переодели в сухую одежду, напоили горячем чаем со сладостями. Свою фамилию и адрес проживания дети назвать не смогли. Обновление от 18:35. Детей забрала мать. По данным полиции, они гостили у бабушки, вышли гулять и заблудились.