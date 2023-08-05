В Миассе прохожие нашли на улице двух маленьких детей без родителей

В Миассе (Челябинская область) прохожие обнаружили на улице двух малолетних детей. Полиция разыскивает их родителей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«В Миассе сотрудники полиции устанавливают родителей и адрес проживания двух малолетних детей — шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Они находились на улице без сопровождения взрослых, были промокшими от дождя. В отдел полиции мальчика и девочку привела местная жительница», — рассказали URA.RU в ведомстве.
В полиции детей переодели в сухую одежду, напоили горячем чаем со сладостями. Свою фамилию и адрес проживания дети назвать не смогли.
Обновление от 18:35. Детей забрала мать. По данным полиции, они гостили у бабушки, вышли гулять и заблудились.
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