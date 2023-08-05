05 августа 2023

В Миассе прохожие нашли на улице двух маленьких детей без родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, полиция, пдн, подразделение по делам несовершеннолетних
Детей в полицию привели случайные прохожие (фото из архива) Фото:

В Миассе (Челябинская область) прохожие обнаружили на улице двух малолетних детей. Полиция разыскивает их родителей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«В Миассе сотрудники полиции устанавливают родителей и адрес проживания двух малолетних детей — шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Они находились на улице без сопровождения взрослых, были промокшими от дождя. В отдел полиции мальчика и девочку привела местная жительница», — рассказали URA.RU в ведомстве.

В полиции детей переодели в сухую одежду, напоили горячем чаем со сладостями. Свою фамилию и адрес проживания дети назвать не смогли.

Обновление от 18:35. Детей забрала мать. По данным полиции, они гостили у бабушки, вышли гулять и заблудились.

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В Миассе (Челябинская область) прохожие обнаружили на улице двух малолетних детей. Полиция разыскивает их родителей, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «В Миассе сотрудники полиции устанавливают родителей и адрес проживания двух малолетних детей — шестилетнего мальчика и восьмилетней девочки. Они находились на улице без сопровождения взрослых, были промокшими от дождя. В отдел полиции мальчика и девочку привела местная жительница», — рассказали URA.RU в ведомстве. В полиции детей переодели в сухую одежду, напоили горячем чаем со сладостями. Свою фамилию и адрес проживания дети назвать не смогли. Обновление от 18:35. Детей забрала мать. По данным полиции, они гостили у бабушки, вышли гулять и заблудились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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