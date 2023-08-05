В Тюмени продают детский сад на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».
«Продаю детский сад за 450 тысяч рублей. Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый», — написано в объявлении.
Сад укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, оборудованием и постельными принадлежностями. В нем работают один воспитатель и одна нянечка-повар. В детском саду проводятся дополнительные занятия по музыки и встреча с лагопедам.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали готовый бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составила 66 миллионов рублей.
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