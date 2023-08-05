В Тюмени продают детский сад за 450 тысяч рублей. Фото

06 августа 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Детский сад находится в спальном районе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени продают детский сад на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю детский сад за 450 тысяч рублей. Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый», — написано в объявлении. Сад укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, оборудованием и постельными принадлежностями. В нем работают один воспитатель и одна нянечка-повар. В детском саду проводятся дополнительные занятия по музыки и встреча с лагопедам. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали готовый бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составила 66 миллионов рублей. Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/tyumen/gotoviy_biznes/detskiy_sad_v_horoshem_meste_2586330918

В Тюмени продают детский сад на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю детский сад за 450 тысяч рублей. Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый», — написано в объявлении. Сад укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, оборудованием и постельными принадлежностями. В нем работают один воспитатель и одна нянечка-повар. В детском саду проводятся дополнительные занятия по музыки и встреча с лагопедам. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали готовый бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составила 66 миллионов рублей.