05 августа 2023
04 августа 2023

В Тюмени продают детский сад за 450 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Детский сад находится в спальном районе Фото:

В Тюмени продают детский сад на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

«Продаю детский сад за 450 тысяч рублей. Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый», — написано в объявлении.

Сад укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, оборудованием и постельными принадлежностями. В нем работают один воспитатель и одна нянечка-повар. В детском саду проводятся дополнительные занятия по музыки и встреча с лагопедам.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали готовый бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составила 66 миллионов рублей.

Фото:

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В Тюмени продают детский сад на 1-м этаже в густонаселенном спальном Восточном районе. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю детский сад за 450 тысяч рублей. Его площадь 52 квадратных метра. Низкая арендная плата — 22 тысячи рублей в месяц. Помещение разделено на игровую-спальню на 15 мест, кухню, туалет детский и взрослый», — написано в объявлении. Сад укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, оборудованием и постельными принадлежностями. В нем работают один воспитатель и одна нянечка-повар. В детском саду проводятся дополнительные занятия по музыки и встреча с лагопедам. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продавали готовый бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составила 66 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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