Мэр из ЯНАО озвучил ситуацию с пожарами в районе

В Надымском районе (ЯНАО) действует восемь природных пожаров. Глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в соцсети сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.
«В районе действует 8 природных пожаров. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Жаромских подчеркнул, что угрозы населению и промышленным объектам нет, все очаги возгорания находятся в отдалении. Для помощи в тушении пожаров в ближайшее время в район прибудет группа спасателей из Тюмени и Иркутска.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе.
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