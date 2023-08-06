Мэр из ЯНАО озвучил ситуацию с пожарами в районе

В Надымском районе ЯНАО действует восемь природных пожаров

06 августа 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Пожары не предоставляют угрозы населению и промышленным объектам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надымском районе (ЯНАО) действует восемь природных пожаров. Глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в соцсети сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. «В районе действует 8 природных пожаров. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Жаромских подчеркнул, что угрозы населению и промышленным объектам нет, все очаги возгорания находятся в отдалении. Для помощи в тушении пожаров в ближайшее время в район прибудет группа спасателей из Тюмени и Иркутска. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе.

В Надымском районе (ЯНАО) действует восемь природных пожаров. Глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в соцсети сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. «В районе действует 8 природных пожаров. Держу ситуацию на личном контроле», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Жаромских подчеркнул, что угрозы населению и промышленным объектам нет, все очаги возгорания находятся в отдалении. Для помощи в тушении пожаров в ближайшее время в район прибудет группа спасателей из Тюмени и Иркутска. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорт Надыма прибыл самолет-амфибия Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра. Он будет применяться в тушении лесных пожаров в Надымском районе.