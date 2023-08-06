В курганском колледже назначен новый руководитель

07 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Новым директором КТК стал Алексей Медведев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском технологическом колледже сменился директор. Им стал Алексей Медведев, ранее занимавшийся разработкой компьютерного программных обеспечений. Об новом руководителе корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганского колледжа. «В Курганском технологическом колледже новым директором стал Алексей Сергеевич Медведев. Его назначили приказом от департамента образования и науки Курганской области», — рассказали URA.RU сотрудники учебного заведения. Сообщается, что ранее должность исполняющего обязанности директора выполнял Игорь Березин. Сейчас он назначен заместителем руководителя по учебно-производственной работе. Корреспондент URA.RU направила запрос в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации комментарий получить не удалось. Информация будет дополнена после получения ответа от курганских властей. Ранее URA.RU писало, что до Медведева колледжем руководил Владимир Букарев. По информации от источников URA.RU, он ушел с должности по собственному желанию. Причиной ухода, со слов самого Букарева, стал закончившийся контракт. Предложения о продлении он так и не получал. Владимир Букварев руководил Курганским технологическим колледжем с 2016 года.

В Курганском технологическом колледже сменился директор. Им стал Алексей Медведев, ранее занимавшийся разработкой компьютерного программных обеспечений. Об новом руководителе корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники курганского колледжа. «В Курганском технологическом колледже новым директором стал Алексей Сергеевич Медведев. Его назначили приказом от департамента образования и науки Курганской области», — рассказали URA.RU сотрудники учебного заведения. Сообщается, что ранее должность исполняющего обязанности директора выполнял Игорь Березин. Сейчас он назначен заместителем руководителя по учебно-производственной работе. Корреспондент URA.RU направила запрос в департамент образования и науки Курганской области. На момент публикации комментарий получить не удалось. Информация будет дополнена после получения ответа от курганских властей. Ранее URA.RU писало, что до Медведева колледжем руководил Владимир Букарев. По информации от источников URA.RU, он ушел с должности по собственному желанию. Причиной ухода, со слов самого Букарева, стал закончившийся контракт. Предложения о продлении он так и не получал. Владимир Букварев руководил Курганским технологическим колледжем с 2016 года.