06 августа 2023
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Utair запустит рейсы из ХМАО в Дубай осенью

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, пилоты, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, экипаж вс, аэропорт внуково, ту 154
Жители ХМАО смогут улететь прямым рейсом в ОАЭ Фото:

Авиакомпания Utair осенью запускает прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

«Осенью будут запущены рейсы из Сургута в Дубай. Также планируем увеличить частоту полетов по востребованным у жителей ХМАО направлениям», — указано в публикации.

За минувшие полгода Utair открыла 17 новых направлений из Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе на курорты России и зарубежных стран. Также авиакомпания запустила внутренние рейсы, связывающие города региона.

Ранее URA.RU писало, что компания Utair увеличила число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. С 21 июня по средам летают самолеты из Березово в Нягань.

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Авиакомпания Utair осенью запускает прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика. «Осенью будут запущены рейсы из Сургута в Дубай. Также планируем увеличить частоту полетов по востребованным у жителей ХМАО направлениям», — указано в публикации. За минувшие полгода Utair открыла 17 новых направлений из Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе на курорты России и зарубежных стран. Также авиакомпания запустила внутренние рейсы, связывающие города региона. Ранее URA.RU писало, что компания Utair увеличила число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. С 21 июня по средам летают самолеты из Березово в Нягань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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