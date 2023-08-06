Utair запустит рейсы из ХМАО в Дубай осенью

Авиакомпания Utair осенью запускает прямой рейс из Сургута (ХМАО) в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
«Осенью будут запущены рейсы из Сургута в Дубай. Также планируем увеличить частоту полетов по востребованным у жителей ХМАО направлениям», — указано в публикации.
За минувшие полгода Utair открыла 17 новых направлений из Ханты-Мансийского автономного округа, в том числе на курорты России и зарубежных стран. Также авиакомпания запустила внутренние рейсы, связывающие города региона.
Ранее URA.RU писало, что компания Utair увеличила число рейсов в особую экономическую зону ХМАО, которую создают в Нягани. С 21 июня по средам летают самолеты из Березово в Нягань.
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