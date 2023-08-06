Житель челябинского поселка покалечил мачете своего соперника

Житель поселка Зауральский Еманжелинского района (Челябинская область) напал с туристическим мачете на мужчину, нанеся рубленую рану головы. Об этом URA.RU сообщили 7 августа в пресс-службе прокуратуры региона.
«В марте этого года ночью пьяный житель поселка Зауральский на почве ревности к бывшей сожительнице напал на мужчину, которого два раза ударил по голове туристическим мачете. Нанесенная рана головы с переломом черепа опасна для жизни, но потерпевший смог отбиться и спастись благодаря своевременной медпомощи», — уточнили в пресс-службе.
Суд вынес подсудимому приговор по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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