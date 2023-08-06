В Тюмени пьяный мужчина напал на подростков. Видео

07 августа 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сейчас полиция разыскивает агрессивного тюменца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из дворов Тюмени засняли, как мужчина напал на двух подростков. Как передают очевидцы, неизвестный успел поругаться с пенсионеркой, а после пристал к школьникам, взяв одного из них за кофту и ударив по лицу. «Вчера днем этот персонаж, находясь в алкогольном опьянении искал себе жертву для разборок. Сначала обматерил бабушку, которая расклеивала объявления. Затем докопался до подростков из 9-11 класса, которые сидели на лавочке и мирно общались. Пока вызывала не такую уж „оперативную службу“, этот храбрец схватил мальчишку за кофту и ударил по лицу ладошкой», — написано в группе «Восточный административный округ города Тюмени» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил автор, он надеется на то, что мужчину накажут, хоть момент удара и не попал на видео. Как рассказали корреспонденту URA.RU в УМВД по Тюменской области, неизвестного уже разыскивают. «Заявление поступило в отдел полиции №1. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Участковый уполномоченный проводит проверку, по результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — заявили в пресс-службе ведомства.

В одном из дворов Тюмени засняли, как мужчина напал на двух подростков. Как передают очевидцы, неизвестный успел поругаться с пенсионеркой, а после пристал к школьникам, взяв одного из них за кофту и ударив по лицу. «Вчера днем этот персонаж, находясь в алкогольном опьянении искал себе жертву для разборок. Сначала обматерил бабушку, которая расклеивала объявления. Затем докопался до подростков из 9-11 класса, которые сидели на лавочке и мирно общались. Пока вызывала не такую уж „оперативную службу“, этот храбрец схватил мальчишку за кофту и ударил по лицу ладошкой», — написано в группе «Восточный административный округ города Тюмени» в соцсети «ВКонтакте». Как уточнил автор, он надеется на то, что мужчину накажут, хоть момент удара и не попал на видео. Как рассказали корреспонденту URA.RU в УМВД по Тюменской области, неизвестного уже разыскивают. «Заявление поступило в отдел полиции №1. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Участковый уполномоченный проводит проверку, по результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — заявили в пресс-службе ведомства.