В Челябинске проведут реконструкцию мусоросортировочного комплекса. Карта

07 августа 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

После реконструкции комплекс сможет обрабатывать еще больше отходов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания «Биотест» проведет реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Челябинске. Экспертная организация ООО «Маг экспертиза» одобрила данный проект 7 августа, сообщается на сайте госреестра. «Выдано положительное заключение на реконструкцию мусоросортировочного комплекса, расположенного в Челябинске по улице Автодорожная,10. Застройщик — компания ООО „Биотест“, экспертная организация — ООО „Маг Экспертиза“», — сообщается на сайте. Земельный участок под строительство площадью более 13 тысяч квадратных метров застройщик взял в долгосрочную аренду. На данный момент фирма занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции, которая раньше была муниципальной, и строительством нового дополнительного здания. После запуска на территории будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска. В том числе пластик, бумагу, стекло и картон. Мощность комплекса после реконструкции составит не менее 50 тысяч тонн отходов в год. Согласно сервису «Сбис», владельцем компании, созданной в 2022 году, является Василий Клюев. Основной вид деятельности ООО «Биотест» — обработка и утилизация неопасных отходов. В мусоросортировочном комплексе будут перерабатывать пластик, бумагу, стекло и картон Скрин: кадастровая карта г. Челябинск

Компания «Биотест» проведет реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Челябинске. Экспертная организация ООО «Маг экспертиза» одобрила данный проект 7 августа, сообщается на сайте госреестра. «Выдано положительное заключение на реконструкцию мусоросортировочного комплекса, расположенного в Челябинске по улице Автодорожная,10. Застройщик — компания ООО „Биотест“, экспертная организация — ООО „Маг Экспертиза“», — сообщается на сайте. Земельный участок под строительство площадью более 13 тысяч квадратных метров застройщик взял в долгосрочную аренду. На данный момент фирма занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции, которая раньше была муниципальной, и строительством нового дополнительного здания. После запуска на территории будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска. В том числе пластик, бумагу, стекло и картон. Мощность комплекса после реконструкции составит не менее 50 тысяч тонн отходов в год. Согласно сервису «Сбис», владельцем компании, созданной в 2022 году, является Василий Клюев. Основной вид деятельности ООО «Биотест» — обработка и утилизация неопасных отходов.