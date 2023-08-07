Компания «Биотест» проведет реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Челябинске. Экспертная организация ООО «Маг экспертиза» одобрила данный проект 7 августа, сообщается на сайте госреестра.
«Выдано положительное заключение на реконструкцию мусоросортировочного комплекса, расположенного в Челябинске по улице Автодорожная,10. Застройщик — компания ООО „Биотест“, экспертная организация — ООО „Маг Экспертиза“», — сообщается на сайте.
Земельный участок под строительство площадью более 13 тысяч квадратных метров застройщик взял в долгосрочную аренду. На данный момент фирма занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции, которая раньше была муниципальной, и строительством нового дополнительного здания. После запуска на территории будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска. В том числе пластик, бумагу, стекло и картон. Мощность комплекса после реконструкции составит не менее 50 тысяч тонн отходов в год.
Согласно сервису «Сбис», владельцем компании, созданной в 2022 году, является Василий Клюев. Основной вид деятельности ООО «Биотест» — обработка и утилизация неопасных отходов.
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