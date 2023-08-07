В Челябинске проведут реконструкцию мусоросортировочного комплекса. Карта

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Посещение инициативными гражданами мусоросортировочного завода. Тюмень, помойка, мусорные баки, тбо, гора, сортировка мусора, хлам, грязь, куча, мусоросортировочный завод, мусорки, тэо, отбросы
После реконструкции комплекс сможет обрабатывать еще больше отходов Фото:

Компания «Биотест» проведет реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Челябинске. Экспертная организация ООО «Маг экспертиза» одобрила данный проект 7 августа, сообщается на сайте госреестра.

«Выдано положительное заключение на реконструкцию мусоросортировочного комплекса, расположенного в Челябинске по улице Автодорожная,10. Застройщик — компания ООО „Биотест“, экспертная организация — ООО „Маг Экспертиза“», — сообщается на сайте.

Земельный участок под строительство площадью более 13 тысяч квадратных метров застройщик взял в долгосрочную аренду. На данный момент фирма занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции, которая раньше была муниципальной, и строительством нового дополнительного здания. После запуска на территории будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска. В том числе пластик, бумагу, стекло и картон. Мощность комплекса после реконструкции составит не менее 50 тысяч тонн отходов в год.

Согласно сервису «Сбис», владельцем компании, созданной в 2022 году, является Василий Клюев. Основной вид деятельности ООО «Биотест» — обработка и утилизация неопасных отходов.

В мусоросортировочном комплексе будут перерабатывать пластик, бумагу, стекло и картон
В мусоросортировочном комплексе будут перерабатывать пластик, бумагу, стекло и картон

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Компания «Биотест» проведет реконструкцию мусоросортировочного комплекса в Челябинске. Экспертная организация ООО «Маг экспертиза» одобрила данный проект 7 августа, сообщается на сайте госреестра. «Выдано положительное заключение на реконструкцию мусоросортировочного комплекса, расположенного в Челябинске по улице Автодорожная,10. Застройщик — компания ООО „Биотест“, экспертная организация — ООО „Маг Экспертиза“», — сообщается на сайте. Земельный участок под строительство площадью более 13 тысяч квадратных метров застройщик взял в долгосрочную аренду. На данный момент фирма занимается реконструкцией старой и неиспользуемой мусоросортировочной станции, которая раньше была муниципальной, и строительством нового дополнительного здания. После запуска на территории будут обрабатывать отходы из разных районов Челябинска. В том числе пластик, бумагу, стекло и картон. Мощность комплекса после реконструкции составит не менее 50 тысяч тонн отходов в год. Согласно сервису «Сбис», владельцем компании, созданной в 2022 году, является Василий Клюев. Основной вид деятельности ООО «Биотест» — обработка и утилизация неопасных отходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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