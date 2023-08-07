Россиян будут вовлекать в спорт на примере лучших регионов страны

Чернышенко осмотрел спортивные объекты Приморского края

07 августа 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

К 2030 году доля россиян, систематически занимающихся спортом, должна составить 70% Фото: Размик Закарян © URA.RU В регионах России будут внедряться лучшие практики по реализации федеральных спортивных проектов. Поэтому власти изучают успешный опыт эффективного расходования бюджетных денег и активного вовлечения в занятия спортом населения, прокомментировал гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский итоги визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в Приморский край. «В России действует целый ряд нацпрограмм по развитию спорта. Регионы получают по ним достаточно много средств, но вопрос в эффективности их использования и реализации проектов на месте. Можно освоить 1,3 млрд рублей и не достроить ничего, а можно построить даже больше, чем ожидалось, за счет экономии бюджетных средств. Можно построить огромный ФОК, а можно построить десять спортивных площадок, и результат от них будет сопоставимый или примерно одинаковый. Подчас самые эффективные решения — это самые простые», — сказал Еловский. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в рамках проекта «Спорт — норма жизни» за два года Приморскому краю выделено 1,3 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» за два года Приморскому краю выделено 1,3 млрд рублей, которые пошли на создание инфраструктуры для массовых занятий спортом, отметил Чернышенко. А по итогам 2022 года в регионе доля жителей, систематически занимающихся спортом, составила 56%, что выше среднероссийского уровня. «Президент Владимир Путин поставил перед нами цель — увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. Одновременно с этим Приморский край сосредоточен и на развитии профессионального спорта», — подчеркнул Чернышенко. Вице-премьер осмотрел стадион «Динамо», инфраструктуру которого недавно обновили. Отремонтирован спортзал, построены открытая баскетбольная площадка, центр уличного футбола, площадки для пляжного волейбола, восстановлены борцовский и боксерский залы, реконструированы легкоатлетический сектор и тир. «Уверен, обновление инфраструктуры позволит нашим спортсменам поддерживать соревновательную активность и добиваться новых успехов. А правительство со своей стороны продолжит оказывать краю необходимую поддержку по всем направлениям», — подытожил Чернышенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В регионах России будут внедряться лучшие практики по реализации федеральных спортивных проектов. Поэтому власти изучают успешный опыт эффективного расходования бюджетных денег и активного вовлечения в занятия спортом населения, прокомментировал гендиректор Коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский итоги визита вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в Приморский край. «В России действует целый ряд нацпрограмм по развитию спорта. Регионы получают по ним достаточно много средств, но вопрос в эффективности их использования и реализации проектов на месте. Можно освоить 1,3 млрд рублей и не достроить ничего, а можно построить даже больше, чем ожидалось, за счет экономии бюджетных средств. Можно построить огромный ФОК, а можно построить десять спортивных площадок, и результат от них будет сопоставимый или примерно одинаковый. Подчас самые эффективные решения — это самые простые», — сказал Еловский. В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» за два года Приморскому краю выделено 1,3 млрд рублей, которые пошли на создание инфраструктуры для массовых занятий спортом, отметил Чернышенко. А по итогам 2022 года в регионе доля жителей, систематически занимающихся спортом, составила 56%, что выше среднероссийского уровня. «Президент Владимир Путин поставил перед нами цель — увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. Одновременно с этим Приморский край сосредоточен и на развитии профессионального спорта», — подчеркнул Чернышенко. Вице-премьер осмотрел стадион «Динамо», инфраструктуру которого недавно обновили. Отремонтирован спортзал, построены открытая баскетбольная площадка, центр уличного футбола, площадки для пляжного волейбола, восстановлены борцовский и боксерский залы, реконструированы легкоатлетический сектор и тир. «Уверен, обновление инфраструктуры позволит нашим спортсменам поддерживать соревновательную активность и добиваться новых успехов. А правительство со своей стороны продолжит оказывать краю необходимую поддержку по всем направлениям», — подытожил Чернышенко.