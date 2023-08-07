В Норвегии Meta* грозит ежедневный миллионный штраф

Reuters: Норвегия пригрозила штрафовать Meta* каждый день за нарушения конфиденциальности

08 августа 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Компанию Meta (запрещена в РФ и признана экстремистской) ежедневно будут штрафовать на 98,5 тысячи долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Норвегии регулятор будет ежедневно штрафовать компанию Meta (запрещена в России и признана экстремистской) за нарушение правил конфиденциальности на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов — прим. URA.RU). Это начнется 14 августа, сообщили в агентстве по защите данных пользователей Норвегии. «Платформа Meta <…> начиная с 14 августа будет штрафоваться на сумму один миллион норвежских крон в день за нарушение конфиденциальности», — говорится в сообщении. Сообщение агентства по защите данных пользователей Норвегии публикует Reuters . Норвежское агентство требовало, чтобы корпорация Meta прекратила транслировать пользователям рекламу, которая появляется на основе их онлайн-активности и предполагаемого местоположения. Срок был до 4 августа, однако требования выполнены не были. *Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

В Норвегии регулятор будет ежедневно штрафовать компанию Meta (запрещена в России и признана экстремистской) за нарушение правил конфиденциальности на один миллион норвежских крон (98,5 тысячи долларов — прим. URA.RU). Это начнется 14 августа, сообщили в агентстве по защите данных пользователей Норвегии. «Платформа Meta <…> начиная с 14 августа будет штрафоваться на сумму один миллион норвежских крон в день за нарушение конфиденциальности», — говорится в сообщении. Сообщение агентства по защите данных пользователей Норвегии публикует Reuters. Норвежское агентство требовало, чтобы корпорация Meta прекратила транслировать пользователям рекламу, которая появляется на основе их онлайн-активности и предполагаемого местоположения. Срок был до 4 августа, однако требования выполнены не были. *Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.