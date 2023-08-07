07 августа 2023
06 августа 2023

Рыбаки из ЯНАО поймали окуня по цене осетра. Фото

Рыбак из Ноябрьска Владимир Бирюк преодолел трудную дорогу ради рыбалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, удочка, рыба, спининг, рыбалка
Рыбаки из Ноябрьска проделали трудный путь, а результат рыбалки — один окунь Фото:

Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк.

«Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня.

Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто.

Рыбаки выловили окуня
Рыбаки выловили окуня
Фото:
Для добычи пришлось преодолеть путь по пересеченной местности
Для добычи пришлось преодолеть путь по пересеченной местности
Фото:

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Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк. «Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня. Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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