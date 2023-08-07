Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк.
«Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня.
Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто.
Рыбаки выловили окуня
Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_160942%2Fall
Для добычи пришлось преодолеть путь по пересеченной местности
Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_160942%2Fall
Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк. «Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня. Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто.