Рыбаки из ЯНАО поймали окуня по цене осетра. Фото

Рыбак из Ноябрьска Владимир Бирюк преодолел трудную дорогу ради рыбалки

08 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Рыбаки из Ноябрьска проделали трудный путь, а результат рыбалки — один окунь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк. «Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня. Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто. Рыбаки выловили окуня Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_160942%2Fall Для добычи пришлось преодолеть путь по пересеченной местности Фото: группа «Рыбалка Ноябрьск», Вк — https://vk.ru/club102749484?w=wall-102749484_160942%2Fall

Рыбаки из Ноябрьска (ЯНАО) для рыбалки проделали сложный путь по пересеченной местности. Добыча была невелика, они поймали окуня, сообщил ноябрянин Владимир Бирюк. «Поймал окуня по цене осетра в районе дороги на Вынгапур — именно там закипела „Нива“ и кончилось сцепление на „китайце“. Далее незабываемая поездка по сильно пересеченной местности на тросу с подливанием воды из озера в радиатор», — поделился подробностями приключения Владимир Бирюк в группе «Рыбалка Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Он сообщил, что видел много рыбы, но она спала. Рыбаки поймали одного окуня. Ранее URA.RU рассказало, где предпочитают рыбачить ямальские рыбаки. По их словам, крупную рыбу можно поймать на реке Ингу-Ягун и озере Пякуто.