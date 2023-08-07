Жители пожаловались Артюхову, что в ЯНАО донорам не оказывают поддержку

08 августа 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Доноры пожаловались, что им не оказывают поддержку в округе Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались главе округа Дмитрию Артюхову, что в регионе доноры не получают от властей поддержки. Как написал Дмитрий Демин на личной странице губернатора, с обращениями граждан не ведется никакая работа. «Как насчет доноров на Ямале?! Постоянно идет пиар компания о сдаче и прочее, а изменений с 2012 года нет. В других регионах поддерживают и вводят дополнительные льготы. Богатый Ямал скатился до уровня бедных регионов. При обращении через Госуслуги и приемную губернатора спускают на тормоза, и работа не ведется!» — написал автор в комментариях. В комментариях ямальцы также попросили губернатора внести ноябрьскую станцию переливания крови в единую базу. «Очень хотелось бы, чтобы в Ноябрьске нашу станцию переливания крови внесли в единую электронную базу и была возможность через госуслуги отслеживать донации», — предложила Юлия. В окружном департаменте социальной защиты жителям ответили, что почетным донорам установлена ежегодная выплата — 16 578, 1 рублей. Величина поддержки ежегодно индексируется (в 2012 году ее размер составлял 10 556,38 рублей). «Дополнительные меры соцподдержки устанавливаются гражданам в зависимости от нуждаемости (с учетом доходов и имущественной обеспеченности), по принципам адресности», — добавили там. Ранее жители региона жаловались, что не получили обещанную индексацию к выплате. Также сообщили губернатору, что им отказывают в заборе крове. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались главе округа Дмитрию Артюхову, что в регионе доноры не получают от властей поддержки. Как написал Дмитрий Демин на личной странице губернатора, с обращениями граждан не ведется никакая работа. «Как насчет доноров на Ямале?! Постоянно идет пиар компания о сдаче и прочее, а изменений с 2012 года нет. В других регионах поддерживают и вводят дополнительные льготы. Богатый Ямал скатился до уровня бедных регионов. При обращении через Госуслуги и приемную губернатора спускают на тормоза, и работа не ведется!» — написал автор в комментариях. В комментариях ямальцы также попросили губернатора внести ноябрьскую станцию переливания крови в единую базу. «Очень хотелось бы, чтобы в Ноябрьске нашу станцию переливания крови внесли в единую электронную базу и была возможность через госуслуги отслеживать донации», — предложила Юлия. В окружном департаменте социальной защиты жителям ответили, что почетным донорам установлена ежегодная выплата — 16 578, 1 рублей. Величина поддержки ежегодно индексируется (в 2012 году ее размер составлял 10 556,38 рублей). «Дополнительные меры соцподдержки устанавливаются гражданам в зависимости от нуждаемости (с учетом доходов и имущественной обеспеченности), по принципам адресности», — добавили там. Ранее жители региона жаловались, что не получили обещанную индексацию к выплате. Также сообщили губернатору, что им отказывают в заборе крове.