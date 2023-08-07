Тюменская прокуратура выявила сотни нарушений закона в сфере госзакупок

08 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В результате прокурорских проверок возбуждено десять уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По результатам семи месяцев 2023 года в Тюменской области выявлено более 900 нарушений в сфере госзакупок. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры. «В 2023 году надзор за исполнением законодательства в сфере контрактной системы являлся приоритетным направлением деятельности прокуратуры области. За это время выявлено более 900 нарушений, что потребовало принятия мер прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что по материалам прокурорских проверок было возбуждено десять уголовных дел. В частности, в отношении муниципального казенного учреждения Тюменской области «ТРТЦ», руководством которого был заключен договор об оказании услуг по доставке металлических изделий. В результате проверки силовиков выяснилось, что подрядчик не стал выполнять погрузочно-разгрузочные работы, предусмотренные контрактом. Хотя фактически они были оплачены. «Погрузочно-разгрузочные работы исполнителем не осуществлялись, а были выполнены штатными сотрудниками ГУП ТО „ТРТЦ“. Однако оплата по договору произведена в полном объеме, чем причинен ущерб ГУП ТО „ТРТЦ“ на сумму 214 тыс. руб. По данному факту по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сообщает официальный сайт ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По результатам семи месяцев 2023 года в Тюменской области выявлено более 900 нарушений в сфере госзакупок. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры. «В 2023 году надзор за исполнением законодательства в сфере контрактной системы являлся приоритетным направлением деятельности прокуратуры области. За это время выявлено более 900 нарушений, что потребовало принятия мер прокурорского реагирования», — указано на официальном сайте прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что по материалам прокурорских проверок было возбуждено десять уголовных дел. В частности, в отношении муниципального казенного учреждения Тюменской области «ТРТЦ», руководством которого был заключен договор об оказании услуг по доставке металлических изделий. В результате проверки силовиков выяснилось, что подрядчик не стал выполнять погрузочно-разгрузочные работы, предусмотренные контрактом. Хотя фактически они были оплачены. «Погрузочно-разгрузочные работы исполнителем не осуществлялись, а были выполнены штатными сотрудниками ГУП ТО „ТРТЦ“. Однако оплата по договору произведена в полном объеме, чем причинен ущерб ГУП ТО „ТРТЦ“ на сумму 214 тыс. руб. По данному факту по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ», — сообщает официальный сайт ведомства.