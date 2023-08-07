Пермяк в порыве ревности убил жену

Сейчас пермяк заключен под стражу
Житель Перми убил ножом свою супругу из ревности. Убийство произошло дома у пары, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.
«Следствием установлено, что 5 августа 2023 года обвиняемый, находясь дома вместе с супругой, во время конфликта, который произошел на почве ревности, вооружился ножом, и нанес им удары по телу супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится на сайте.
После убийства мужчина сам позвонил в органы и сообщил о преступлении. Пермяка заключили под стражу, следователи проводят расследование, с места происшествия изъяты улики и орудие убийства.
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