07 августа 2023

Пермяк в порыве ревности убил жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас пермяк заключен под стражу Фото:

Житель Перми убил ножом свою супругу из ревности. Убийство произошло дома у пары, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следствием установлено, что 5 августа 2023 года обвиняемый, находясь дома вместе с супругой, во время конфликта, который произошел на почве ревности, вооружился ножом, и нанес им удары по телу супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится на сайте.

После убийства мужчина сам позвонил в органы и сообщил о преступлении. Пермяка заключили под стражу, следователи проводят расследование, с места происшествия изъяты улики и орудие убийства.

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Житель Перми убил ножом свою супругу из ревности. Убийство произошло дома у пары, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Следствием установлено, что 5 августа 2023 года обвиняемый, находясь дома вместе с супругой, во время конфликта, который произошел на почве ревности, вооружился ножом, и нанес им удары по телу супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — говорится на сайте. После убийства мужчина сам позвонил в органы и сообщил о преступлении. Пермяка заключили под стражу, следователи проводят расследование, с места происшествия изъяты улики и орудие убийства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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