В тюменском аэропорту задерживается прибытие пяти рейсов

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие пяти рейсов. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэровокзала.
«YC 2514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. ЮТ 514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. YC 802, Худжанд (Таджикистан), по расписанию: 16:30, расчетное: 16:40 — задерживается. FV 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается. SU 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Тюмени.
В адрес тюменского аэропорта Рощино направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.
Обновлено 8 августа 2023 года в 16:14.
В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино агентству сообщили, что рейсы опаздывают по причине задержки вылетов из аэровокзалов убытия. «Наш аэропорт работает в штатном режиме. Все задержки связаны с работой аэропортов убытия», — пояснили там URA.RU.
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