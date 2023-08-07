07 августа 2023

В тюменском аэропорту задерживается прибытие пяти рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
Задерживается прибытие самолетов из Санкт-Петербурга, Сочи и Худжанда Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие пяти рейсов. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэровокзала.

«YC 2514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. ЮТ 514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. YC 802, Худжанд (Таджикистан), по расписанию: 16:30, расчетное: 16:40 — задерживается. FV 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается. SU 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Тюмени.

В адрес тюменского аэропорта Рощино направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана.

Обновлено 8 августа 2023 года в 16:14.

В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино агентству сообщили, что рейсы опаздывают по причине задержки вылетов из аэровокзалов убытия. «Наш аэропорт работает в штатном режиме. Все задержки связаны с работой аэропортов убытия», — пояснили там URA.RU.

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В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие пяти рейсов. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэровокзала. «YC 2514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. ЮТ 514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. YC 802, Худжанд (Таджикистан), по расписанию: 16:30, расчетное: 16:40 — задерживается. FV 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается. SU 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Тюмени. В адрес тюменского аэропорта Рощино направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана. Обновлено 8 августа 2023 года в 16:14. В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино агентству сообщили, что рейсы опаздывают по причине задержки вылетов из аэровокзалов убытия. «Наш аэропорт работает в штатном режиме. Все задержки связаны с работой аэропортов убытия», — пояснили там URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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