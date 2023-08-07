В тюменском аэропорту задерживается прибытие пяти рейсов

08 августа 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Задерживается прибытие самолетов из Санкт-Петербурга, Сочи и Худжанда Фото: Александр Мамаев © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие пяти рейсов. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэровокзала. «YC 2514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. ЮТ 514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. YC 802, Худжанд (Таджикистан), по расписанию: 16:30, расчетное: 16:40 — задерживается. FV 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается. SU 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Тюмени. В адрес тюменского аэропорта Рощино направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана. Обновлено 8 августа 2023 года в 16:14. В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино агентству сообщили, что рейсы опаздывают по причине задержки вылетов из аэровокзалов убытия. «Наш аэропорт работает в штатном режиме. Все задержки связаны с работой аэропортов убытия», — пояснили там URA.RU.

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие пяти рейсов. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэровокзала. «YC 2514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. ЮТ 514, Сочи, по расписанию: 16:05, расчетное: 19:25 — задерживается. YC 802, Худжанд (Таджикистан), по расписанию: 16:30, расчетное: 16:40 — задерживается. FV 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается. SU 6449, Санкт-Петербург, по расписанию: 18:00, расчетное: 18:20 — задерживается», — указано на онлайн-табло аэропорта Тюмени. В адрес тюменского аэропорта Рощино направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Нижневартовске (ХМАО) на два часа задержали самолет до Тюмени. В справочной службе аэровокзала агентству сообщили, что это произошло из-за тумана. Обновлено 8 августа 2023 года в 16:14. В пресс-службе тюменского аэропорта Рощино агентству сообщили, что рейсы опаздывают по причине задержки вылетов из аэровокзалов убытия. «Наш аэропорт работает в штатном режиме. Все задержки связаны с работой аэропортов убытия», — пояснили там URA.RU.