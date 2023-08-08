Екатеринбуржец сжег машину, чтобы наказать водителя за парковку. Видео

Екатеринбуржец сжег машину, которая припарковалась на тротуаре

08 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Ущерб составил около 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге машины. Мужчина хотел таким образом наказать автомобилиста, который припарковал свой транспорт на тротуаре, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Кировского района совместно с коллегами из городского УМВД раскрыли поджог LADA Vesta, произошедший в конце июля на территории микрорайона ЖБИ. По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель. Он объяснил свой поступок тем, что владелец машины нарушил правила парковки», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел на улице Новгородцевой во дворе дома. Местные жители сообщили, что горит автомобиль. Во время осмотра полицейские заметили следы умышленного поджога. Полицейским удалось вычислить преступника — им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. «Как пояснил сам задержанный, ему не понравилось, что машина припаркована на тротуаре, поэтому он решил проучить нерадивого автолюбителя. В вечернее время поджигатель облил Ладу горючей жидкостью, бросил спичку и попросил своего друга снять весь процесс на телефон. Как сообщил опрошенный позже приятель подозреваемого, он думал, что снимает пранк», — добавили в пресс-группе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». «Борцу» с неправильными парковками грозит до пяти лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге машины. Мужчина хотел таким образом наказать автомобилиста, который припарковал свой транспорт на тротуаре, сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД. «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 Кировского района совместно с коллегами из городского УМВД раскрыли поджог LADA Vesta, произошедший в конце июля на территории микрорайона ЖБИ. По подозрению в совершении данного преступления задержан местный житель. Он объяснил свой поступок тем, что владелец машины нарушил правила парковки», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел на улице Новгородцевой во дворе дома. Местные жители сообщили, что горит автомобиль. Во время осмотра полицейские заметили следы умышленного поджога. Полицейским удалось вычислить преступника — им оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. «Как пояснил сам задержанный, ему не понравилось, что машина припаркована на тротуаре, поэтому он решил проучить нерадивого автолюбителя. В вечернее время поджигатель облил Ладу горючей жидкостью, бросил спичку и попросил своего друга снять весь процесс на телефон. Как сообщил опрошенный позже приятель подозреваемого, он думал, что снимает пранк», — добавили в пресс-группе. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». «Борцу» с неправильными парковками грозит до пяти лет лишения свободы.