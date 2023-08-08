В Екатеринбурге подняли зарплаты работникам в сфере производства

В августе 2023 года екатеринбургские работодатели подняли зарплаты сотрудникам в сфере производства до 60 тысяч рублей (+16%). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
«В начале августа 2023 года зарплата для сотрудников сферы производства также выросли на 16%. Летом 2022 года средний заработок специалистов составлял 52 229 рублей, а сейчас сумма достигла 60 439 рублей в месяц», — сказано в сообщении.
На первом месте по динамики роста зарплаты расположились сварщики с увеличением среднего оклада на 54% и суммой в 76 834 рубля в месяц. На втором — токари с 43% и зарплатой 104 154 рубля.
Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургским seo-специалистам в 2023 году подняли зарплаты больше всех в городе. Их доход поднялся на 63%.
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