В Екатеринбурге подняли зарплаты работникам в сфере производства

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Алексей Текслер на ЧКПЗ у Валерия Гартунга. Челябинск, станок, предприятие, рабочий, производство, проивзодство
Средняя зарплата специалиста на производстве выросла до 60 тысяч рублей Фото:

В августе 2023 года екатеринбургские работодатели подняли зарплаты сотрудникам в сфере производства до 60 тысяч рублей (+16%). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«В начале августа 2023 года зарплата для сотрудников сферы производства также выросли на 16%. Летом 2022 года средний заработок специалистов составлял 52 229 рублей, а сейчас сумма достигла 60 439 рублей в месяц», — сказано в сообщении.

На первом месте по динамики роста зарплаты расположились сварщики с увеличением среднего оклада на 54% и суммой в 76 834 рубля в месяц. На втором — токари с 43% и зарплатой 104 154 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургским seo-специалистам в 2023 году подняли зарплаты больше всех в городе. Их доход поднялся на 63%.

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В августе 2023 года екатеринбургские работодатели подняли зарплаты сотрудникам в сфере производства до 60 тысяч рублей (+16%). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В начале августа 2023 года зарплата для сотрудников сферы производства также выросли на 16%. Летом 2022 года средний заработок специалистов составлял 52 229 рублей, а сейчас сумма достигла 60 439 рублей в месяц», — сказано в сообщении. На первом месте по динамики роста зарплаты расположились сварщики с увеличением среднего оклада на 54% и суммой в 76 834 рубля в месяц. На втором — токари с 43% и зарплатой 104 154 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургским seo-специалистам в 2023 году подняли зарплаты больше всех в городе. Их доход поднялся на 63%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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