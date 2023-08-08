В Екатеринбурге подняли зарплаты работникам в сфере производства

08 августа 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Средняя зарплата специалиста на производстве выросла до 60 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе 2023 года екатеринбургские работодатели подняли зарплаты сотрудникам в сфере производства до 60 тысяч рублей (+16%). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В начале августа 2023 года зарплата для сотрудников сферы производства также выросли на 16%. Летом 2022 года средний заработок специалистов составлял 52 229 рублей, а сейчас сумма достигла 60 439 рублей в месяц», — сказано в сообщении. На первом месте по динамики роста зарплаты расположились сварщики с увеличением среднего оклада на 54% и суммой в 76 834 рубля в месяц. На втором — токари с 43% и зарплатой 104 154 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургским seo-специалистам в 2023 году подняли зарплаты больше всех в городе. Их доход поднялся на 63%.

В августе 2023 года екатеринбургские работодатели подняли зарплаты сотрудникам в сфере производства до 60 тысяч рублей (+16%). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «В начале августа 2023 года зарплата для сотрудников сферы производства также выросли на 16%. Летом 2022 года средний заработок специалистов составлял 52 229 рублей, а сейчас сумма достигла 60 439 рублей в месяц», — сказано в сообщении. На первом месте по динамики роста зарплаты расположились сварщики с увеличением среднего оклада на 54% и суммой в 76 834 рубля в месяц. На втором — токари с 43% и зарплатой 104 154 рубля. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургским seo-специалистам в 2023 году подняли зарплаты больше всех в городе. Их доход поднялся на 63%.