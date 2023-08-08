В Нижнем Тагиле автоинспекторы проведут рейды на таксистов

Рейды пройдут 9 августа в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле Свердловской области 9 августа инспекторы ГИБДД проведут рейды на таксистов, чтобы поймать водителей, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
«На территории Нижнего Тагила 9 августа пройдет рейд „Такси“. Мероприятие направлено на поиск водителей, нарушающих правила дорожного движения», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».
Также силовики будут ловить таксистов, которые незаконно занимаются своей деятельностью. «В рамках рейдов инспекторы проверят путевые документы и техническую исправность авто», — резюмировали в ведомстве.
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