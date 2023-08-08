08 августа 2023

В Нижнем Тагиле автоинспекторы проведут рейды на таксистов

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
Рейды пройдут 9 августа в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле Свердловской области 9 августа инспекторы ГИБДД проведут рейды на таксистов, чтобы поймать водителей, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

«На территории Нижнего Тагила 9 августа пройдет рейд „Такси“. Мероприятие направлено на поиск водителей, нарушающих правила дорожного движения», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Также силовики будут ловить таксистов, которые незаконно занимаются своей деятельностью. «В рамках рейдов инспекторы проверят путевые документы и техническую исправность авто», — резюмировали в ведомстве.

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В Нижнем Тагиле Свердловской области 9 августа инспекторы ГИБДД проведут рейды на таксистов, чтобы поймать водителей, нарушающих правила дорожного движения. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское». «На территории Нижнего Тагила 9 августа пройдет рейд „Такси“. Мероприятие направлено на поиск водителей, нарушающих правила дорожного движения», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Также силовики будут ловить таксистов, которые незаконно занимаются своей деятельностью. «В рамках рейдов инспекторы проверят путевые документы и техническую исправность авто», — резюмировали в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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