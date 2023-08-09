«Яндекс» запустил погодную платформу для бизнеса

09 августа 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Платформа будет давать данные о погоде и рекомендации для бизнесменов Фото: Московец Илья © URA.RU «Яндекс» запустил платформу, которая позволяет бизнесменам получать данные о прогнозе погоды и связанных с ним рекомендациях. Потенциальными клиентами станут аграрии, сообщили в пресс-службе компании. «Мы запустили платформу, позволяющую бизнесменам получать прогноз погоды и связанные с ним рекомендации. Потенциальными клиентами новой платформы будут аграрии», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на «Яндекс». По словам пресс-службы компании, бизнесмены признают актуальность сервиса, но не уверены в адекватности получаемых рекомендаций. Кроме сельского хозяйства, программа рассчитана на использование в логистике и ритейле. Также она способна учитывать данные с наземных метеостанций, радаров и спутников. До этого «Яндекс» предоставлял российским компаниям только автоматизированный доступ к погодным данным без рекомендаций. У компании уже есть аналогичный опыт. Раньше «Яндекс» развивал платформу под брендом Meteum за рубежом, но не представлял ее на российском рынке.

«Яндекс» запустил платформу, которая позволяет бизнесменам получать данные о прогнозе погоды и связанных с ним рекомендациях. Потенциальными клиентами станут аграрии, сообщили в пресс-службе компании. «Мы запустили платформу, позволяющую бизнесменам получать прогноз погоды и связанные с ним рекомендации. Потенциальными клиентами новой платформы будут аграрии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на «Яндекс». По словам пресс-службы компании, бизнесмены признают актуальность сервиса, но не уверены в адекватности получаемых рекомендаций. Кроме сельского хозяйства, программа рассчитана на использование в логистике и ритейле. Также она способна учитывать данные с наземных метеостанций, радаров и спутников. До этого «Яндекс» предоставлял российским компаниям только автоматизированный доступ к погодным данным без рекомендаций. У компании уже есть аналогичный опыт. Раньше «Яндекс» развивал платформу под брендом Meteum за рубежом, но не представлял ее на российском рынке.