«Яндекс» запустил погодную платформу для бизнеса

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Церемония заливки первого бетона в фундамент завода «Поверит» по производству тротуарной плитки. Екатеринбург, термометр, погода, градусник, прогноз погоды
Платформа будет давать данные о погоде и рекомендации для бизнесменов Фото:

«Яндекс» запустил платформу, которая позволяет бизнесменам получать данные о прогнозе погоды и связанных с ним рекомендациях. Потенциальными клиентами станут аграрии, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы запустили платформу, позволяющую бизнесменам получать прогноз погоды и связанные с ним рекомендации. Потенциальными клиентами новой платформы будут аграрии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на «Яндекс». По словам пресс-службы компании, бизнесмены признают актуальность сервиса, но не уверены в адекватности получаемых рекомендаций.

Кроме сельского хозяйства, программа рассчитана на использование в логистике и ритейле. Также она способна учитывать данные с наземных метеостанций, радаров и спутников. До этого «Яндекс» предоставлял российским компаниям только автоматизированный доступ к погодным данным без рекомендаций.

У компании уже есть аналогичный опыт. Раньше «Яндекс» развивал платформу под брендом Meteum за рубежом, но не представлял ее на российском рынке.

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«Яндекс» запустил платформу, которая позволяет бизнесменам получать данные о прогнозе погоды и связанных с ним рекомендациях. Потенциальными клиентами станут аграрии, сообщили в пресс-службе компании. «Мы запустили платформу, позволяющую бизнесменам получать прогноз погоды и связанные с ним рекомендации. Потенциальными клиентами новой платформы будут аграрии», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на «Яндекс». По словам пресс-службы компании, бизнесмены признают актуальность сервиса, но не уверены в адекватности получаемых рекомендаций. Кроме сельского хозяйства, программа рассчитана на использование в логистике и ритейле. Также она способна учитывать данные с наземных метеостанций, радаров и спутников. До этого «Яндекс» предоставлял российским компаниям только автоматизированный доступ к погодным данным без рекомендаций. У компании уже есть аналогичный опыт. Раньше «Яндекс» развивал платформу под брендом Meteum за рубежом, но не представлял ее на российском рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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