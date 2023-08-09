Полпред Якушев озвучил, как защититься от террористических угроз украинских спецслужб

Полпред Якушев: от влияния украинских спецслужб поможет здравый смысл и патриотизм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, якушев владимир
Вместе с Владимиром Якушевым в заседании участвовали его коллеги из других федеральных округов Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что защититься от террористических угроз, украинских спецслужб и националистических формирований поможет здравый смысл и патриотизм. Об этом он заявил на заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова.

«Сегодня фронт пролегает не только на Донбассе — мы ведем борьбу с врагом, который путем манипуляций, запугивания, шантажа и откровенного обмана пытается настроить и использовать некоторых наших граждан против своей Родины. Только здравый смысл и искренний патриотизм остаются эффективными средствами от вражеских информационных атак», — цитирует официальный сайт полпреда Якушева. Также защите способствует семья и традиционное воспитание.

Помимо уральского полпреда в заседании участвовали полномочные представители президента России в других федеральных округах, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и руководители федеральных органов исполнительной власти. По итогу совещания они определили главные задачи по борьбе с терорристическими угрозами — повышение эффективности работы властей и образовательных патриотических организаций.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев считает, что защититься от террористических угроз, украинских спецслужб и националистических формирований поможет здравый смысл и патриотизм. Об этом он заявил на заседании Национального антитеррористического комитета под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова. «Сегодня фронт пролегает не только на Донбассе — мы ведем борьбу с врагом, который путем манипуляций, запугивания, шантажа и откровенного обмана пытается настроить и использовать некоторых наших граждан против своей Родины. Только здравый смысл и искренний патриотизм остаются эффективными средствами от вражеских информационных атак», — цитирует официальный сайт полпреда Якушева. Также защите способствует семья и традиционное воспитание. Помимо уральского полпреда в заседании участвовали полномочные представители президента России в других федеральных округах, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и руководители федеральных органов исполнительной власти. По итогу совещания они определили главные задачи по борьбе с терорристическими угрозами — повышение эффективности работы властей и образовательных патриотических организаций. Ранее в Екатеринбурге ФСБ провела совещание по противодействию терроризму, на котором власти обсудили главные вопросы в этой сфере. В мероприятии участвовали полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев, замгубернатора Свердловской области Азат Салихов и представитель антитеррористического комитета Андрей Пржездомский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...