Шеф полиции свердловского города возвращается в Екатеринбург

Начальник ОВД Асбеста Сергей Бурдин возглавит отдел полиции №8 в Екатеринбурге

09 августа 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В руководстве екатеринбургского отдела полиции №8 и отдела в Асбесте могут произойти перемены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель ОВД Асбеста (Свердловская область) Сергей Бурдин подал рапорт о переводе на новую должность. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подполковник в ближайшее время переедет в Екатеринбург, где возглавит отдел полиции №8. «Сергей Бурдин написал рапорт, он покидает должность начальника полиции Асбеста. В ближайшее время его ждет перевод на новую должность — он возглавит ОП-8 в Екатеринбурге», — рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что для подполковника это будет скорее понижением по службе. Он напомнил, что два года назад Бурдин являлся замначальника отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу — руководил участковыми. Тогда назначение в шефы асбестовской полиции было для него серьезным повышением. За комментарием корреспондент обратился к официальному представителю свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Он заявил, что данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения у начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. «На любую руководящую должность любого подразделения всегда рассматривается руководством несколько кандидатур. Конкретно эта ситуация не является исключением. Если приказ будет подписан, мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ о кадровой рокировке», — уверил полковник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель ОВД Асбеста (Свердловская область) Сергей Бурдин подал рапорт о переводе на новую должность. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подполковник в ближайшее время переедет в Екатеринбург, где возглавит отдел полиции №8. «Сергей Бурдин написал рапорт, он покидает должность начальника полиции Асбеста. В ближайшее время его ждет перевод на новую должность — он возглавит ОП-8 в Екатеринбурге», — рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что для подполковника это будет скорее понижением по службе. Он напомнил, что два года назад Бурдин являлся замначальника отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу — руководил участковыми. Тогда назначение в шефы асбестовской полиции было для него серьезным повышением. За комментарием корреспондент обратился к официальному представителю свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Он заявил, что данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения у начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. «На любую руководящую должность любого подразделения всегда рассматривается руководством несколько кандидатур. Конкретно эта ситуация не является исключением. Если приказ будет подписан, мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ о кадровой рокировке», — уверил полковник.