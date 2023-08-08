08 августа 2023

Шеф полиции свердловского города возвращается в Екатеринбург

Начальник ОВД Асбеста Сергей Бурдин возглавит отдел полиции №8 в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по домашнему насилию. Екатеринбург, подполковник полиции
В руководстве екатеринбургского отдела полиции №8 и отдела в Асбесте могут произойти перемены Фото:

Руководитель ОВД Асбеста (Свердловская область) Сергей Бурдин подал рапорт о переводе на новую должность. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подполковник в ближайшее время переедет в Екатеринбург, где возглавит отдел полиции №8.

«Сергей Бурдин написал рапорт, он покидает должность начальника полиции Асбеста. В ближайшее время его ждет перевод на новую должность — он возглавит ОП-8 в Екатеринбурге», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что для подполковника это будет скорее понижением по службе. Он напомнил, что два года назад Бурдин являлся замначальника отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу — руководил участковыми. Тогда назначение в шефы асбестовской полиции было для него серьезным повышением.

За комментарием корреспондент обратился к официальному представителю свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Он заявил, что данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения у начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова.

«На любую руководящую должность любого подразделения всегда рассматривается руководством несколько кандидатур. Конкретно эта ситуация не является исключением. Если приказ будет подписан, мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ о кадровой рокировке», — уверил полковник.

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Руководитель ОВД Асбеста (Свердловская область) Сергей Бурдин подал рапорт о переводе на новую должность. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, подполковник в ближайшее время переедет в Екатеринбург, где возглавит отдел полиции №8. «Сергей Бурдин написал рапорт, он покидает должность начальника полиции Асбеста. В ближайшее время его ждет перевод на новую должность — он возглавит ОП-8 в Екатеринбурге», — рассказал собеседник агентства. Источник добавил, что для подполковника это будет скорее понижением по службе. Он напомнил, что два года назад Бурдин являлся замначальника отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу — руководил участковыми. Тогда назначение в шефы асбестовской полиции было для него серьезным повышением. За комментарием корреспондент обратился к официальному представителю свердловского ГУ МВД Валерию Горелых. Он заявил, что данный вопрос пока находится на стадии рассмотрения у начальника главка генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова. «На любую руководящую должность любого подразделения всегда рассматривается руководством несколько кандидатур. Конкретно эта ситуация не является исключением. Если приказ будет подписан, мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ о кадровой рокировке», — уверил полковник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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