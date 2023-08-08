К 300-летию города в Екатеринбурге обновят подсветку на набережной. Видео

09 августа 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Вскоре новое освещение появится и у делового дома «Демидов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правый берег набережной городского пруда в Екатеринбурге благоустроят к юбилею города. Там появится новая подсветка деревьев. Также вскоре у делового дома «Демидов» сделают освещение с цветными динамическими эффектами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». «Световое оформление дистанционно управляемо и имеет несколько режимов — будничный и праздничный, с возможностью задавать любой цвет в зависимости от времени года. Выразительная иллюминация подчеркивает панораму пространства и окружающую архитектуру квартала, начиная от делового дома „Демидов“ до Свердловского академического театра драмы», — сообщили в компании. Сейчас проводятся тестовые запуски. Обновление стало возможным благодаря «УГМК-Застройщик», администрации Екатеринбурга и специалистам светотехнической компании «МТ Электро». По мнению директора АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов, дополнительная подсветка прибрежной зоны сделает набережную еще более притягательной для горожан и гостей. Также в настоящий момент проводятся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов» — на нем появятся лампы, которые будут менять яркость свечения и цвет. «С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в самом высоком небоскребе Екатеринбурга — „Башни Исеть“. По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий дополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста и набережной», — пояснили в «УГМК-Застройщик». Ранее компания благоустроила улицу Бориса Ельцина возле отеля Hayatt. Там появились скамейки, растения и подсветка деревьев. Также в 2022 году возле «Екатеринбург-Сити» создали уютные зеленые зоны и установили иллюминацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правый берег набережной городского пруда в Екатеринбурге благоустроят к юбилею города. Там появится новая подсветка деревьев. Также вскоре у делового дома «Демидов» сделают освещение с цветными динамическими эффектами. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик». «Световое оформление дистанционно управляемо и имеет несколько режимов — будничный и праздничный, с возможностью задавать любой цвет в зависимости от времени года. Выразительная иллюминация подчеркивает панораму пространства и окружающую архитектуру квартала, начиная от делового дома „Демидов“ до Свердловского академического театра драмы», — сообщили в компании. Сейчас проводятся тестовые запуски. Обновление стало возможным благодаря «УГМК-Застройщик», администрации Екатеринбурга и специалистам светотехнической компании «МТ Электро». По мнению директора АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов, дополнительная подсветка прибрежной зоны сделает набережную еще более притягательной для горожан и гостей. Также в настоящий момент проводятся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов» — на нем появятся лампы, которые будут менять яркость свечения и цвет. «С помощью программного обеспечения запустят различные цветные динамические эффекты как это уже реализовано в самом высоком небоскребе Екатеринбурга — „Башни Исеть“. По замыслу будет единая концепция: световые эффекты зданий дополнят друг друга и будут созвучны с подсветкой Макаровского моста и набережной», — пояснили в «УГМК-Застройщик». Ранее компания благоустроила улицу Бориса Ельцина возле отеля Hayatt. Там появились скамейки, растения и подсветка деревьев. Также в 2022 году возле «Екатеринбург-Сити» создали уютные зеленые зоны и установили иллюминацию.