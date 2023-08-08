08 августа 2023

Пьяный курганец с ножом заставил женщину отвезти его на работу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
В Кургане задержали молодого человека с ножом Фото:

Нетрезвого молодого человека с ножом задержали в Кургане сотрудники полиции. По сообщениям СМИ, курганец сел с машину к женщине, показал нож и приказал отвезти его на работу. Полиция задержала нарушителя.

«Сел ко мне в машину, приставил нож и приказал ехать прямо», — пересказали жалобу потерпевшей в полицию в telegram-канале ГТРК-Курган. Происшествие с нетрезвым незваным пассажиром случилось утром 9 августа.

Когда женщина привезла пьяного на работу, она вызвала оттуда полицию. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по городу Кургану. Задержанным оказался 24-летний молодой человек. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU инцидент в полиции региона.

Пьяный курганец с ножом сел к женщине в машину и приказал везти его на работу
Пьяный курганец с ножом сел к женщине в машину и приказал везти его на работу

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Нетрезвого молодого человека с ножом задержали в Кургане сотрудники полиции. По сообщениям СМИ, курганец сел с машину к женщине, показал нож и приказал отвезти его на работу. Полиция задержала нарушителя. «Сел ко мне в машину, приставил нож и приказал ехать прямо», — пересказали жалобу потерпевшей в полицию в telegram-канале ГТРК-Курган. Происшествие с нетрезвым незваным пассажиром случилось утром 9 августа. Когда женщина привезла пьяного на работу, она вызвала оттуда полицию. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по городу Кургану. Задержанным оказался 24-летний молодой человек. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU инцидент в полиции региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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