В Кургане задержали молодого человека с ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нетрезвого молодого человека с ножом задержали в Кургане сотрудники полиции. По сообщениям СМИ, курганец сел с машину к женщине, показал нож и приказал отвезти его на работу. Полиция задержала нарушителя.

«Сел ко мне в машину, приставил нож и приказал ехать прямо», — пересказали жалобу потерпевшей в полицию в telegram-канале ГТРК-Курган. Происшествие с нетрезвым незваным пассажиром случилось утром 9 августа.

Когда женщина привезла пьяного на работу, она вызвала оттуда полицию. «Информация зарегистрирована в отделе полиции 1 УМВД России по городу Кургану. Задержанным оказался 24-летний молодой человек. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали URA.RU инцидент в полиции региона.