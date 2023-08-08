В Курганской области с помощью беспилотников ищут пропавшего грибника

В Юргамышском муниципальном округе Курганской области с помощью беспилотников ищут пропавшего 71-летнего грибника. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области.
«Зауральские сотрудники МЧС задействованы в поисках 71-летнего грибника. <…> 9 августа принято решение о задействовании в поисках специалистов группы беспилотных летательных аппаратов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении.
Пенсионер потерялся возле деревни Ложкина 8 августа. Он рано утром уехал в лес за грибами на автомобиле из деревни Постовалова. В поиске участвуют 49 человек, среди которых: пожарные, сотрудники полиции, добровольцы, представители администрации и лесничества, а также задействовано 15 единиц техники.
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