В Курганской области с помощью беспилотников ищут пропавшего грибника

09 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Спасатели задействовали группу беспилотников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Юргамышском муниципальном округе Курганской области с помощью беспилотников ищут пропавшего 71-летнего грибника. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «Зауральские сотрудники МЧС задействованы в поисках 71-летнего грибника. <…> 9 августа принято решение о задействовании в поисках специалистов группы беспилотных летательных аппаратов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении. Пенсионер потерялся возле деревни Ложкина 8 августа. Он рано утром уехал в лес за грибами на автомобиле из деревни Постовалова. В поиске участвуют 49 человек, среди которых: пожарные, сотрудники полиции, добровольцы, представители администрации и лесничества, а также задействовано 15 единиц техники.

В Юргамышском муниципальном округе Курганской области с помощью беспилотников ищут пропавшего 71-летнего грибника. Данная информация размещена в telegram-канале Главного управления МЧС России по Курганской области. «Зауральские сотрудники МЧС задействованы в поисках 71-летнего грибника. <…> 9 августа принято решение о задействовании в поисках специалистов группы беспилотных летательных аппаратов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области», — указано в сообщении. Пенсионер потерялся возле деревни Ложкина 8 августа. Он рано утром уехал в лес за грибами на автомобиле из деревни Постовалова. В поиске участвуют 49 человек, среди которых: пожарные, сотрудники полиции, добровольцы, представители администрации и лесничества, а также задействовано 15 единиц техники.