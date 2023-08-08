Тобольск заполонили опасные насекомые

Жители Тобольска пожаловались на обилие пчел и ос

09 августа 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Пчелы, осы и другие жалящие насекомые оккупировали Тобольск Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тобольска жалуются, что в городе с приходом лета стало очень много ос. Как рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы и читатели агентства, многие скверы и парки полны жалящими насекомыми. Осы могут провоцировать кишечные инфекции, а их яд содержит многие аллергены. При этом в администрации города заявили, что знают об этом явлении и уже принимают нужные меры. «Ос в этом году очень много, особенно в Аптекарском саду и Тобольском Кремле. Гуляла с подругой из Тюмени, так почти везде приходилось обходить зелень и растительность, так как облепят моментально. Уже даже светлые футболки перестали надевать, все равно много подлетает. К счастью, не покусали ни разу, но мало ли с кем что произойдет», — рассказала одна из читательниц URA.RU. В пресс-службе главы Тобольска корреспонденту агентства объяснили, что в городской администрации знают об обилии ос и принимают необходимые меры, однако истреблять насекомых никто не собирается. «Ос привлекает сладкое, и к таким ситуациям, когда осы становятся слишком уж навязчивыми и заметными приводит недобросовестное отношение к отходам общепита. Поэтому наши озеленители проводят профилактические беседы к тем, кто осуществляет торговлю сладким в парках и скверах, чтобы они вовремя убирали мусор, ничего не разбрасывали, не оставляли. Это самая эффективная мера», — ответили там. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тобольска жалуются, что в городе с приходом лета стало очень много ос. Как рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы и читатели агентства, многие скверы и парки полны жалящими насекомыми. Осы могут провоцировать кишечные инфекции, а их яд содержит многие аллергены. При этом в администрации города заявили, что знают об этом явлении и уже принимают нужные меры. «Ос в этом году очень много, особенно в Аптекарском саду и Тобольском Кремле. Гуляла с подругой из Тюмени, так почти везде приходилось обходить зелень и растительность, так как облепят моментально. Уже даже светлые футболки перестали надевать, все равно много подлетает. К счастью, не покусали ни разу, но мало ли с кем что произойдет», — рассказала одна из читательниц URA.RU. В пресс-службе главы Тобольска корреспонденту агентства объяснили, что в городской администрации знают об обилии ос и принимают необходимые меры, однако истреблять насекомых никто не собирается. «Ос привлекает сладкое, и к таким ситуациям, когда осы становятся слишком уж навязчивыми и заметными приводит недобросовестное отношение к отходам общепита. Поэтому наши озеленители проводят профилактические беседы к тем, кто осуществляет торговлю сладким в парках и скверах, чтобы они вовремя убирали мусор, ничего не разбрасывали, не оставляли. Это самая эффективная мера», — ответили там.