08 августа 2023

Депутаты из ЯНАО устроят праздник для первоклассников из семей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
Первоклассников ждут игры, танцы и различные сладости Фото:

Депутаты думы Салехарда (ЯНАО) к 1 сентября устроят праздник для первоклассников из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщают власти муниципалитета в соцсети.

«Салехардские депутаты к 1 сентября реализуют добрую инициативу и устроят праздник для первоклашек из семей наших защитников. Все задачи по подготовке депутаты берут на себя», — сообщается в telegram-канале городской администрации.

Детей ждут игры, танцы и различные сладости. Депутаты обещают устроить яркий и запоминающийся праздник для первоклашек из семей ямальских военнослужащих. Уточняется, что в Салехарде семьи участников СВО находятся под кураторством местных депутатов, которые помогают решать различные вопросы.

Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. Особое внимание уделяется детям бойцов участников спецоперации. Всего планируется обеспечить школьными наборами порядка 200 тысяч детей.

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Депутаты думы Салехарда (ЯНАО) к 1 сентября устроят праздник для первоклассников из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом сообщают власти муниципалитета в соцсети. «Салехардские депутаты к 1 сентября реализуют добрую инициативу и устроят праздник для первоклашек из семей наших защитников. Все задачи по подготовке депутаты берут на себя», — сообщается в telegram-канале городской администрации. Детей ждут игры, танцы и различные сладости. Депутаты обещают устроить яркий и запоминающийся праздник для первоклашек из семей ямальских военнослужащих. Уточняется, что в Салехарде семьи участников СВО находятся под кураторством местных депутатов, которые помогают решать различные вопросы. Ранее URA.RU сообщало, что партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. Особое внимание уделяется детям бойцов участников спецоперации. Всего планируется обеспечить школьными наборами порядка 200 тысяч детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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