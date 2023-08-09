09 августа 2023

В Курганской области спасли грибника, потерявшегося в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Курганские спасатели нашли заблудившегося грибника Фото:

Сотрудники спасательного отряда разыскали в лесу пенсионера, который ушел в лес за грибами и потерялся. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Курганской области.

«Пропавшего в Юргамышском муниципальном округе 71-летнего грибника 10 августа обнаружили сотрудники 44 пожарно-спасательной части, патрулирующие лесной массив», — рассказали сотрудники ведомства. Пенсионера доставили к медработникам в село Кислянское.

Как сообщили спасатели, мужчину нашли в районе автодороги Юргамыш — Кислянское. Он находился на расстоянии 600-700 метров от трассы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского грибника ищут при помощи дронов. Мужчина ушел в лес и заблудился 8 августа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники спасательного отряда разыскали в лесу пенсионера, который ушел в лес за грибами и потерялся. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Курганской области. «Пропавшего в Юргамышском муниципальном округе 71-летнего грибника 10 августа обнаружили сотрудники 44 пожарно-спасательной части, патрулирующие лесной массив», — рассказали сотрудники ведомства. Пенсионера доставили к медработникам в село Кислянское. Как сообщили спасатели, мужчину нашли в районе автодороги Юргамыш — Кислянское. Он находился на расстоянии 600-700 метров от трассы. Ранее URA.RU сообщало, что курганского грибника ищут при помощи дронов. Мужчина ушел в лес и заблудился 8 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...