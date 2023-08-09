В Курганской области спасли грибника, потерявшегося в лесу

Сотрудники спасательного отряда разыскали в лесу пенсионера, который ушел в лес за грибами и потерялся. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС по Курганской области.
«Пропавшего в Юргамышском муниципальном округе 71-летнего грибника 10 августа обнаружили сотрудники 44 пожарно-спасательной части, патрулирующие лесной массив», — рассказали сотрудники ведомства. Пенсионера доставили к медработникам в село Кислянское.
Как сообщили спасатели, мужчину нашли в районе автодороги Юргамыш — Кислянское. Он находился на расстоянии 600-700 метров от трассы.
Ранее URA.RU сообщало, что курганского грибника ищут при помощи дронов. Мужчина ушел в лес и заблудился 8 августа.
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