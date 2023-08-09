09 августа 2023

В школы и детсады Миасса поставляли печень с нарушениями производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, школьная еда, столовая, повар, приготовление еды, школьное питание
Школы и детсады оповестили, что печень нельзя использовать в детской пище Фото:

В 14 детских учреждений Миасса Челябинской области завезли печень с недопустимыми сроками годности. Поставщик нарушил закон о безопасности продуктов для питания детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«За неделю предприятие оформило сопроводительные документы на 140,4 килограмма печени в 14 соцучреждений Миасса. Сроки годности не соответствовали нормам, что нарушает техрегламент о безопасности пищи для питания детей дошкольного и школьного возраста», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве.

Печень 2022 года производства привезли на предприятие Миасса из Брянской области. Там установили сроки годности до декабря 2024 года. При этом для питания детей допускаются субпродукты, годные не более шести месяцев. Сырье, отправленное в соцучреждения, имело срок годности два года.

Предприятию вынесли предостережение, а ветеринару предупреждение в электронной системе отслеживания. Все учреждения получили письма о том, что печень с большим сроком годности не должна использоваться в детской пище.

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В 14 детских учреждений Миасса Челябинской области завезли печень с недопустимыми сроками годности. Поставщик нарушил закон о безопасности продуктов для питания детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «За неделю предприятие оформило сопроводительные документы на 140,4 килограмма печени в 14 соцучреждений Миасса. Сроки годности не соответствовали нормам, что нарушает техрегламент о безопасности пищи для питания детей дошкольного и школьного возраста», — рассказали URA.RU в надзорном ведомстве. Печень 2022 года производства привезли на предприятие Миасса из Брянской области. Там установили сроки годности до декабря 2024 года. При этом для питания детей допускаются субпродукты, годные не более шести месяцев. Сырье, отправленное в соцучреждения, имело срок годности два года. Предприятию вынесли предостережение, а ветеринару предупреждение в электронной системе отслеживания. Все учреждения получили письма о том, что печень с большим сроком годности не должна использоваться в детской пище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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