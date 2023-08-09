Пермячка спасла в Кировской области тонущих школьниц

10 августа 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Пермячка вытащила тонущих девочек из реки Вятки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермячка Лилия Колупаева во время своего отпуска спасла в Кировской области двух тонущих школьниц. Женщина услышала их крики о помощи и вытащила 14-летних девочек из реки. «Пошла купаться на Вятку, отплыла метра на три от берега, и тут смотрю, в полутора метрах от меня девочка барахтается, руками машет и кричит: „Помогите“! Оказалось, что подружек было две. Они пошли купаться без взрослых, а река в этом месте коварная — вначале мелкая, а потом — резкий обрыв. Я подплыла, а вторая девочка уже на дне, за руку схватила, пытаюсь вытащить. А тут и вторая вцепилась в меня, я сама чуть не пошла ко дну», — рассказала пермячка «КП-Пермь». На помощь пермячке пришли двое мужчин, в результате девочек вытащили на берег. Одной из них пришлось делать искусственное дыхание. После этого пермячка, работающая психологом, помогла школьницам справиться со стрессом, сообщает издание. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых.

Пермячка Лилия Колупаева во время своего отпуска спасла в Кировской области двух тонущих школьниц. Женщина услышала их крики о помощи и вытащила 14-летних девочек из реки. «Пошла купаться на Вятку, отплыла метра на три от берега, и тут смотрю, в полутора метрах от меня девочка барахтается, руками машет и кричит: „Помогите“! Оказалось, что подружек было две. Они пошли купаться без взрослых, а река в этом месте коварная — вначале мелкая, а потом — резкий обрыв. Я подплыла, а вторая девочка уже на дне, за руку схватила, пытаюсь вытащить. А тут и вторая вцепилась в меня, я сама чуть не пошла ко дну», — рассказала пермячка «КП-Пермь». На помощь пермячке пришли двое мужчин, в результате девочек вытащили на берег. Одной из них пришлось делать искусственное дыхание. После этого пермячка, работающая психологом, помогла школьницам справиться со стрессом, сообщает издание. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми матросы-спасатели помогли ребенку, который начал тонуть во время купания. Десятилетний мальчик отдыхал у воды с друзьями без сопровождения взрослых.