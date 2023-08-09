Тюменцы массово избавляются от долларов и евро

Жители Тюменской области начали массово менять валюту на рубли

10 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени хотят заработать на нестабильности рынка валют Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени начали массово обменивать евро и доллары на рубли. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к банковской сфере. По его словам, тюменцы хотят заработать на нестабильности валютного рынка. «Люди, которые покупали евро и доллары за 60 — 70 рублей, начали активно избавляться от валюты, потому что опасаются, что курс начнет падать. При наличии крупных сумм, на этом можно неплохо заработать. Многие, после обмена, вкладывают деньги в недвижимость: квартиры и загородные дома. Сейчас наблюдается такая тенденция», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным ЦБ РФ на 10 августа 2023 года, курс доллара достиг 97 рублей, 39 копеек. Евро — 106 рублей, 88 копеек. Ранее доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков сообщил URA.RU о том, что курс доллара не сможет достичь психологической отметки в 100 рублей. Он предположил, что стоимость валюты может упасть до 70 рублей за один доллар.

Жители Тюмени начали массово обменивать евро и доллары на рубли. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к банковской сфере. По его словам, тюменцы хотят заработать на нестабильности валютного рынка. «Люди, которые покупали евро и доллары за 60 — 70 рублей, начали активно избавляться от валюты, потому что опасаются, что курс начнет падать. При наличии крупных сумм, на этом можно неплохо заработать. Многие, после обмена, вкладывают деньги в недвижимость: квартиры и загородные дома. Сейчас наблюдается такая тенденция», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным ЦБ РФ на 10 августа 2023 года, курс доллара достиг 97 рублей, 39 копеек. Евро — 106 рублей, 88 копеек. Ранее доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков сообщил URA.RU о том, что курс доллара не сможет достичь психологической отметки в 100 рублей. Он предположил, что стоимость валюты может упасть до 70 рублей за один доллар.