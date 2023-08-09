Жителей ХМАО накормят ухой на рыболовном фестивале

Югорчан обещают накормить ухой на любительском чемпионате по рыбной ловле, который пройдет на фестивале «Клевый берег» в Ханты-Мансийске 27 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети «Вконтакте».
Соревнования среди рыбаков-любителей состоятся на территории затона «Северречфлот». Жюри оценит участников в соответствии с весом выловленных рыб. Тот, кто выловит больше всего рыбы по суммарному весу станет победителем.
«Принять участие может любой желающий, главное — заполнить заявку, взять с собой рыболовные снасти и поймать свою азартную волну на соревнованиях. Счастливчик, у которого окажется самый большой улов, получит в подарок моторно-гребную лодку Аква 3200 СК», — объявили организаторы.
Профессиональные рыболовы также смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд на фестивале 27 августа. Для всех участников также предусмотрена развлекательная программа с приготовлением ухи.
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