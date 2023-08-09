09 августа 2023

Жителей ХМАО накормят ухой на рыболовном фестивале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, рыба, сырая рыба, нож
За самый большой улов победителю подарят лодку Фото:

Югорчан обещают накормить ухой на любительском чемпионате по рыбной ловле, который пройдет на фестивале «Клевый берег» в Ханты-Мансийске 27 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети «Вконтакте».

Соревнования среди рыбаков-любителей состоятся на территории затона «Северречфлот». Жюри оценит участников в соответствии с весом выловленных рыб. Тот, кто выловит больше всего рыбы по суммарному весу станет победителем.

«Принять участие может любой желающий, главное — заполнить заявку, взять с собой рыболовные снасти и поймать свою азартную волну на соревнованиях. Счастливчик, у которого окажется самый большой улов, получит в подарок моторно-гребную лодку Аква 3200 СК», — объявили организаторы.

Профессиональные рыболовы также смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд на фестивале 27 августа. Для всех участников также предусмотрена развлекательная программа с приготовлением ухи.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчан обещают накормить ухой на любительском чемпионате по рыбной ловле, который пройдет на фестивале «Клевый берег» в Ханты-Мансийске 27 августа. Об этом URA.RU сообщили организаторы мероприятия на странице в социальной сети «Вконтакте». Соревнования среди рыбаков-любителей состоятся на территории затона «Северречфлот». Жюри оценит участников в соответствии с весом выловленных рыб. Тот, кто выловит больше всего рыбы по суммарному весу станет победителем. «Принять участие может любой желающий, главное — заполнить заявку, взять с собой рыболовные снасти и поймать свою азартную волну на соревнованиях. Счастливчик, у которого окажется самый большой улов, получит в подарок моторно-гребную лодку Аква 3200 СК», — объявили организаторы. Профессиональные рыболовы также смогут подтвердить или повысить свой спортивный разряд на фестивале 27 августа. Для всех участников также предусмотрена развлекательная программа с приготовлением ухи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...