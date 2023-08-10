Что известно о погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушке

Свердловская полиция ищет телефон 16-летней девушки, найденной мертвой

Главное о смерти девочки-подростка в Каменске-Уральском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ночь на 10 августа обнаружили труп 16-летней девушки. Все, что сейчас об этом известно, — в сбойке URA.RU: