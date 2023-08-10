Что известно о погибшей в Каменске-Уральском 16-летней девушке

Главное о смерти девочки-подростка в Каменске-Уральском
В Каменске-Уральском (Свердловская область) в ночь на 10 августа обнаружили труп 16-летней девушки. Все, что сейчас об этом известно, — в сбойке URA.RU:
- Девушка возвращалась на последней электричке домой из Екатеринбурга, куда ездила поступать в педколледж.
- Отцу она не сказала, что поздно вернется в город, и не просила ее встречать.
- Погибшая активно вела соцсети, в частности, телеграм-канал, где было выложено последнее сообщение. При ее этом телефон до сих пор не нашли, а посты были удалены.
- Оперативники сказали родителям девушки, что следов насилия на теле их дочери не было.
- Среди возможных причин смерти называют отравление наркотиками, однако близкие не верят в это и говорят, что погибшая была ответственной, хорошо училась.
- Точную причину смерти можно будет назвать после проведения вскрытия на судебно-медицинской экспертизе.
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