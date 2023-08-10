В Салехарде спецкомиссия проверила пешеходные переходы возле школ

11 августа 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Выявленные в ходе рейда недочеты будут исправлены в кратчайшие сроки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) сотрудники окружного заксобрания вместе с представителями от «Единой России», ГИБДД и горадминистрации проверили состояние пешеходных зон и переходов возле школ №2 и №4. Об этом сообщил вице-спикер законодательного собрания ЯНАО Алексей Ситников. «Сотрудники заксобрания ЯНАО вместе с коллегами из общественной приемной „Единой России“, представителями ГИБДД и горадминистрации проверили состояние пешеходных зон возле школ №2 и №4, а также несколько территорий возле объектов культуры. По итогам мониторинга сотрудники Госавтоинспекции сделали несколько замечаний, связанных с состоянием дорожного полотна на пешеходных переходах», — сообщает Ситников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Выявленные замечания будут устранены в кратчайшие сроки. Недочетов по состоянию переходов возле школ проверяющие не обнаружили. Уточняется, что в течение года все объекты будут неоднократно проверяться, чтобы своевременно выявить и устранить недостатки. Ранее URA.RU рассказало, что «Ростелеком» установил видеонаблюдение в ямальских школах. При помощи камер видеонаблюдения выявляют уличные происшествия, в том числе и акты вандализма.

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники окружного заксобрания вместе с представителями от «Единой России», ГИБДД и горадминистрации проверили состояние пешеходных зон и переходов возле школ №2 и №4. Об этом сообщил вице-спикер законодательного собрания ЯНАО Алексей Ситников. «Сотрудники заксобрания ЯНАО вместе с коллегами из общественной приемной „Единой России“, представителями ГИБДД и горадминистрации проверили состояние пешеходных зон возле школ №2 и №4, а также несколько территорий возле объектов культуры. По итогам мониторинга сотрудники Госавтоинспекции сделали несколько замечаний, связанных с состоянием дорожного полотна на пешеходных переходах», — сообщает Ситников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Выявленные замечания будут устранены в кратчайшие сроки. Недочетов по состоянию переходов возле школ проверяющие не обнаружили. Уточняется, что в течение года все объекты будут неоднократно проверяться, чтобы своевременно выявить и устранить недостатки. Ранее URA.RU рассказало, что «Ростелеком» установил видеонаблюдение в ямальских школах. При помощи камер видеонаблюдения выявляют уличные происшествия, в том числе и акты вандализма.