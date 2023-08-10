10 августа 2023

Пьяный тюменец устроил ДТП, в котором пострадали двое детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты во время поездки Фото:

На трассе Тобольск — Байгара пьяный мужчина устроил ДТП, в результате которого пострадали 10-летняя и 11-летняя девочки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель „семерки“ при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю „УАЗ“, движущемуся во встречном направлении. Автомобилист, управляющий „ВАЗ“, был пьян. <…> В салоне „семерки“ в момент ДТП находились две женщины и их дочери — девочки 10-ти и 11-ти лет», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты во время поездки. Несовершеннолетние получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Тобольск — Байгара пьяный мужчина устроил ДТП, в результате которого пострадали 10-летняя и 11-летняя девочки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Предварительно, водитель „семерки“ при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю „УАЗ“, движущемуся во встречном направлении. Автомобилист, управляющий „ВАЗ“, был пьян. <…> В салоне „семерки“ в момент ДТП находились две женщины и их дочери — девочки 10-ти и 11-ти лет», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты во время поездки. Несовершеннолетние получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...