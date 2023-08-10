Пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты во время поездки Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На трассе Тобольск — Байгара пьяный мужчина устроил ДТП, в результате которого пострадали 10-летняя и 11-летняя девочки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, водитель „семерки“ при развороте не предоставил преимущество в движении автомобилю „УАЗ“, движущемуся во встречном направлении. Автомобилист, управляющий „ВАЗ“, был пьян. <…> В салоне „семерки“ в момент ДТП находились две женщины и их дочери — девочки 10-ти и 11-ти лет», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиры ВАЗ-2107 не были пристегнуты во время поездки. Несовершеннолетние получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются.