У самолета Utair во время полета в ХМАО отказал генератор

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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, boening 737 500, техобслуживание самолета
В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для спасательных команд из-за неисправности самолета Фото:

В самолете Utair, следующем из Тюмени в Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что спасатели в аэропорту назначения подготовились к аварийной посадке.

«Экипаж рейса UTA 319 Тюмень (Рощино) — Ханты-Мансийск доложил об отказе левого генератора. В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для расчетов АСК (аварийно-спасательная команда)», — указано в публикации.

Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, следующего из Уфы в Когалым, отключился генератор. Экипаж успешно справился с неисправностью.

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В самолете Utair, следующем из Тюмени в Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что спасатели в аэропорту назначения подготовились к аварийной посадке. «Экипаж рейса UTA 319 Тюмень (Рощино) — Ханты-Мансийск доложил об отказе левого генератора. В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для расчетов АСК (аварийно-спасательная команда)», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, следующего из Уфы в Когалым, отключился генератор. Экипаж успешно справился с неисправностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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