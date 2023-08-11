У самолета Utair во время полета в ХМАО отказал генератор 11 августа 2023 в 12:28 Размер текста - 17 + В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для спасательных команд из-за неисправности самолета Фото: Сергей Русанов © URA.RU В самолете Utair, следующем из Тюмени в Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что спасатели в аэропорту назначения подготовились к аварийной посадке. «Экипаж рейса UTA 319 Тюмень (Рощино) — Ханты-Мансийск доложил об отказе левого генератора. В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для расчетов АСК (аварийно-спасательная команда)», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, следующего из Уфы в Когалым, отключился генератор. Экипаж успешно справился с неисправностью. В самолете Utair, следующем из Тюмени в Ханты-Мансийск, отказал один из генераторов. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что спасатели в аэропорту назначения подготовились к аварийной посадке. «Экипаж рейса UTA 319 Тюмень (Рощино) — Ханты-Мансийск доложил об отказе левого генератора. В аэропорту Ханты-Мансийска объявили сигнал готовности для расчетов АСК (аварийно-спасательная команда)», — указано в публикации. Самолет благополучно приземлился в Ханты-Мансийске. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров. Агентство URA.RU направило в Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что у самолета Utair, следующего из Уфы в Когалым, отключился генератор. Экипаж успешно справился с неисправностью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям