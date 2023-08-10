Мэрия реализовала с торгов четыре земельных участка в Челябинске

В ходе торгов цена участков, которые были сданы в аренду, поднялась в несколько раз Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Мэрия Челябинска реализовала с торгов четыре земельных участка. По трем территориям, расположенным в Центральном, Курчатовском, Советском районе было реализовано право аренды, один участок в поселке Смолино по улице Матросова продан в собственность под индивидуальное жилищное строительство, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Три лота предусматривали заключение договора аренды с фиксированной ежегодной платой на земельные участки с видом разрешенного использования предусматривает индивидуальное жилищное строительство. Также земельный участок с видом разрешенного использования ИЖС на улице Матросова площадью 479 квадратных метров продан по начальной цене 614 тысяч рублей, в связи с тем, что на аукцион заявился только один участник», — рассказали в пресс-службе.

По земельному участку, расположенному в Центральном районе по улице Красных Казаков площадью 694 квадратных метров, начальная цена лота в виде ежегодной арендной платы в ходе торгов возросла с 66,6 тысяч рублей до 554,6 тысяч.

Также участок площадью 1108 квадратных метров, расположенный по улице 2-я Ирбитская в Курчатовском районе Челябинска, был сдан в аренду по цене, в шесть раз превышающей первоначальную стоимость. Стоимость земли поднялась со 101,2 тысяч рублей до почти 678,3 тысяч рублей.

Лидировал по росту цены продажи земельный участок по улице Омской площадью 423 квадратных метров. В ходе торгов ежегодная арендная плата на него поднялась с 40,6 до 706,2 тысяч рублей.