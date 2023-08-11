Свердловский омбудсмен заручилась поддержкой фонда Путина. Видео

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Омбудсмен Татьяна Мерзлякова в Доме журналистов. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова будет тесно сотрудничать с фондом «Защитники Отечества» Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и региональный фонд «Защитники Отечества» договорились сотрудничать по всем вопросам в рамках СВО. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде.

«Подписано соглашение между региональным фондом „Защитники Отечества“ и уполномоченным по правам человека в Свердловской области. Документ 11 августа подписали руководитель филиала Илдар Якупов и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Они договорились сообща решать вопросы, с которыми обращаются ветераны СВО и семьи погибших бойцов», — отметили фонде.

Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и региональный фонд «Защитники Отечества» договорились сотрудничать по всем вопросам в рамках СВО. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде. «Подписано соглашение между региональным фондом „Защитники Отечества“ и уполномоченным по правам человека в Свердловской области. Документ 11 августа подписали руководитель филиала Илдар Якупов и омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Они договорились сообща решать вопросы, с которыми обращаются ветераны СВО и семьи погибших бойцов», — отметили фонде. Государственный Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Организация оказывает медицинскую, медико-психологическую, психологическую, социальную помощь участникам СВО и их семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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