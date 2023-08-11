В элитном ЖК Челябинска нашли труп женщины

Во дворе дома по улице Аношкина в Челябинске нашли труп женщины

Женщина упала из окна квартиры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во дворе дома элитного ЖК «Александровский» в Челябинске нашли труп молодой женщины. Как сообщил источник, характер травм говорит о падении с высоты.

«Девушку обнаружили жильцы жилого комплекса. По предварительным данным, она упала с большой высоты. Приехавшие на вызов медики констатировали ее смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на 16 этаже. На момент смерти ей было 25 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.