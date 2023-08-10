Москва выделила курганским властям деньги на создание IT-центров

В Кургане и Шадринске появится два детских центра «IT-Куб» в рамках национального проекта «Образование». Из федерального и областного бюджетов на это выделено более 40 миллионов рублей. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Два Центра цифрового образования детей „IT-куб“ появятся с нового учебного года в Кургане и Шадринске в рамках реализации национального проекта „Образование“. На создание и оснащение новых образовательных учреждений направлено более 40 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов», — говорится в сообщении.
В новые «IT-Кубы» уже поступают современное оборудование. Среди них: ноутбуки, web-камеры, учебные роботы-манипуляторы, 3D-сканеры, шлемы виртуальной реальности и различные образовательные наборы и конструкторы. Заниматься в таких центрах смогут дети с шести лет. Программа дополнительного образования будет включать программирование, разработку VR/AR-приложений и мобильную разработку.
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