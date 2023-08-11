11 августа 2023

Польский политолог Матковский: Украина ведет себя по-хамски с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, украина, флаг, stock
В Польше назвали хамством поведение представителей украинской власти Фото:

Украина в отношениях с Польшей ведет себя по-хамски. Об этом заявил польский публицист и политолог Ян Матковский.

«Скажем прямо. То, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство», — подчеркнул Матовский в интервью Salon24.

Журналист добавил, что источником власти в Киеве является олигархат, а не украинская нация. Олигархия, в свою очередь, цинична и почти никогда не проявляет благодарность.

Ранее в Варшаве ответили на «порыкивания» президента Украины Владимира Зеленского на Польшу. Экс-глава польского Министерства сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что очень разочарован изменением риторики украинских политиков, которые начинают «порыкивать» на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Он добавил, что Украина хочет нажиться на своей «трагедии», чтобы закрепиться на сельхозрынке Евросоюза на особых условиях. Об этом пишет MK.RU.

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Украина в отношениях с Польшей ведет себя по-хамски. Об этом заявил польский публицист и политолог Ян Матковский. «Скажем прямо. То, что делают некоторые представители украинской власти, — откровенное хамство», — подчеркнул Матовский в интервью Salon24. Журналист добавил, что источником власти в Киеве является олигархат, а не украинская нация. Олигархия, в свою очередь, цинична и почти никогда не проявляет благодарность. Ранее в Варшаве ответили на «порыкивания» президента Украины Владимира Зеленского на Польшу. Экс-глава польского Министерства сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что очень разочарован изменением риторики украинских политиков, которые начинают «порыкивать» на Польшу за то, что она пытается защитить свои интересы. Он добавил, что Украина хочет нажиться на своей «трагедии», чтобы закрепиться на сельхозрынке Евросоюза на особых условиях. Об этом пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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