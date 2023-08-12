Эйфелева башня оказалась под угрозой взрыва

В Париже объявили эвакуацию из-за сообщений о бомбе на Эйфелевой башне
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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Саперы ищут бомбу на Эйфелевой башне Фото:

В Париже эвакуировали посетителей и персонал Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

«Все три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы в субботу после сообщения о бомбе. Ее обследует группа саперов», — сообщается на сайте телеканала.

Эйфелева башня временно закрыта для посетителей. На месте работают экстренные службы.

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В Париже эвакуировали посетителей и персонал Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции. «Все три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы в субботу после сообщения о бомбе. Ее обследует группа саперов», — сообщается на сайте телеканала. Эйфелева башня временно закрыта для посетителей. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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