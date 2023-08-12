Эйфелева башня оказалась под угрозой взрыва

Саперы ищут бомбу на Эйфелевой башне
В Париже эвакуировали посетителей и персонал Эйфелевой башни из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
«Все три этажа Эйфелевой башни и ее внутренний двор были эвакуированы в субботу после сообщения о бомбе. Ее обследует группа саперов», — сообщается на
Эйфелева башня временно закрыта для посетителей. На месте работают экстренные службы.
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