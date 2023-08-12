Рабочий разбился, упав с 20 этажа в шахту лифта в Москве 12 августа 2023 в 21:30 Размер текста - 17 + Мужчина упал с высоты 20 этажа (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Войковском районе Москвы мужчина погиб, упав с 20 этажа в шахту лифта. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты. Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 20 этажа на стройке в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что после падения его придавило сверху стройматериалами. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты. В Войковском районе Москвы мужчина погиб, упав с 20 этажа в шахту лифта. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты. Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 20 этажа на стройке в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что после падения его придавило сверху стройматериалами. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям