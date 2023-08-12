Рабочий разбился, упав с 20 этажа в шахту лифта в Москве

Мужчина упал с высоты 20 этажа (архивное фото)
В Войковском районе Москвы мужчина погиб, упав с 20 этажа в шахту лифта. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты.
Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 20 этажа на стройке в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что после падения его придавило сверху стройматериалами. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты.
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