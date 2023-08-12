Рабочий разбился, упав с 20 этажа в шахту лифта в Москве

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Башня «Исеть». Екатеринбург, небоскреб, шахта лифта, высота
Мужчина упал с высоты 20 этажа (архивное фото) Фото:

В Войковском районе Москвы мужчина погиб, упав с 20 этажа в шахту лифта. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты.

Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 20 этажа на стройке в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что после падения его придавило сверху стройматериалами. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты.

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В Войковском районе Москвы мужчина погиб, упав с 20 этажа в шахту лифта. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты. Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 20 этажа на стройке в 5-м Новоподмосковном переулке в Войковском районе Москвы, сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что после падения его придавило сверху стройматериалами. Сотрудники экстренных служб извлекли тело погибшего из шахты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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