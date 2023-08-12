В США спрогнозировали ухудшение отношений между Украиной и Польшей

WP: разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Киева и Варшавы

13 августа 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Разногласия по вопросам истории могут ухудшить отношения Киева и Варшавы, пишет The Washington Post Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Напряжение в отношениях Польши и Украины может усилиться из-за различий во взглядах на вопросы истории. Такой прогноз дали журналисты американской газеты. «Варшава после начала спецоперации является одним из самых ярых союзников Украины. Но даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры. Различие во взглядах на вопросы истории может создать дополнительные проблемы в отношениях Польши и Украины», — пишут журналисты The Washington Post. Они уточнили, что в начале августа произошло открытое столкновение польских и украинских должностных лиц. Это случилось после того, как министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киев должен ценить полученную от Варшавы помощь и роль, которую Польша играет в развитии Украины уже многие годы. Среди возможных тем для разногласий журналисты также назвали разные подходы в оценке событий Волынской резни. Ранее американские журналисты уже сообщали о напряжении в отношениях между Украиной и Польшей. По их мнению, ситуация усугубились из-за проблем с зерном. Польские аграрии начали нести большие убытки из-за экспорта украинского зерна в страну. Кроме того, польские власти требовали благодарности от Киева в ходе конфликта с РФ.

Напряжение в отношениях Польши и Украины может усилиться из-за различий во взглядах на вопросы истории. Такой прогноз дали журналисты американской газеты. «Варшава после начала спецоперации является одним из самых ярых союзников Украины. Но даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры. Различие во взглядах на вопросы истории может создать дополнительные проблемы в отношениях Польши и Украины», — пишут журналисты The Washington Post. Они уточнили, что в начале августа произошло открытое столкновение польских и украинских должностных лиц. Это случилось после того, как министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Киев должен ценить полученную от Варшавы помощь и роль, которую Польша играет в развитии Украины уже многие годы. Среди возможных тем для разногласий журналисты также назвали разные подходы в оценке событий Волынской резни. Ранее американские журналисты уже сообщали о напряжении в отношениях между Украиной и Польшей. По их мнению, ситуация усугубились из-за проблем с зерном. Польские аграрии начали нести большие убытки из-за экспорта украинского зерна в страну. Кроме того, польские власти требовали благодарности от Киева в ходе конфликта с РФ.