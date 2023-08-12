В Китае предсказали, когда США откажется помогать Украине

Guancha: США откажутся от помощи Украине в преддверии президентских выборов

13 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Китайские политологи предрекли распад дружбы Вашингтона с Киевом в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США откажутся от масштабной помощи Украине перед президентскими выборами. Об этом сообщает китайское новостное издание Guancha. В ноябре 2024 года американцам предстоит выбрать главу государства. Одновременно с президентскими состоятся выборы в Сенат и Палату представителей США. «В ближайшем будущем в США пройдут всеобщие выборы, а потому партиям необходимо учитывать мнение избирателей. Население страны все больше недовольно ухудшением своего материального положения из-за того, что правительство выбрасывает деньги в бездонную яму (передает Украине — прим. URA.RU). Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», — пишет Guancha . В мае Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 76,8 миллиарда долларов. Почти 50 миллиардов были отправлены в виде военной поддержки, 3,9 миллиарда — в виде гуманитарной помощи, а еще 26,4 миллиарда — финансами, подсчитали аналитики. Ранее лидер США Джо Байден запросил у Конгресса порядка 24 миллиардов долларов для помощи Украине. При этом на решение внутренних проблем в страны, по его мнению, потребуется только 16 миллиардов.

В США откажутся от масштабной помощи Украине перед президентскими выборами. Об этом сообщает китайское новостное издание Guancha. В ноябре 2024 года американцам предстоит выбрать главу государства. Одновременно с президентскими состоятся выборы в Сенат и Палату представителей США. «В ближайшем будущем в США пройдут всеобщие выборы, а потому партиям необходимо учитывать мнение избирателей. Население страны все больше недовольно ухудшением своего материального положения из-за того, что правительство выбрасывает деньги в бездонную яму (передает Украине — прим. URA.RU). Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», — пишет Guancha. В мае Вашингтон предоставил помощь Киеву на сумму в 76,8 миллиарда долларов. Почти 50 миллиардов были отправлены в виде военной поддержки, 3,9 миллиарда — в виде гуманитарной помощи, а еще 26,4 миллиарда — финансами, подсчитали аналитики. Ранее лидер США Джо Байден запросил у Конгресса порядка 24 миллиардов долларов для помощи Украине. При этом на решение внутренних проблем в страны, по его мнению, потребуется только 16 миллиардов.