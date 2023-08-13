В Таиланде россиянка выпала из окна квартиры приятеля

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Женщина выпала из открытого окна на седьмом этаже, пишет Bangkok post Фото:

В Таиланде произошел инцидент, в результате которого обнаженная ниже пояса россиянка упала с седьмого этажа многоквартирного дома и погибла. Предполагается, что на седьмом этаже проживал ее приятель. Об этом сообщает издание Bangkok post.

«Полиция предположила, что россиянка выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля из России на седьмом этаже здания», — говорится в материале издания. Там добавили, что женщина, обнаженная ниже пояса, была найдена лежащей в луже крови на земле перед зданием. Правоохранители сообщают, что ее приятель, находившийся в алкогольном опьянении, не продемонстрировал стремления к сотрудничеству с полицией, заключили в издании.

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В Таиланде произошел инцидент, в результате которого обнаженная ниже пояса россиянка упала с седьмого этажа многоквартирного дома и погибла. Предполагается, что на седьмом этаже проживал ее приятель. Об этом сообщает издание Bangkok post. «Полиция предположила, что россиянка выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля из России на седьмом этаже здания», — говорится в материале издания. Там добавили, что женщина, обнаженная ниже пояса, была найдена лежащей в луже крови на земле перед зданием. Правоохранители сообщают, что ее приятель, находившийся в алкогольном опьянении, не продемонстрировал стремления к сотрудничеству с полицией, заключили в издании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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