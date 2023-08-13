В Таиланде россиянка выпала из окна квартиры приятеля

В Таиланде произошел инцидент, в результате которого обнаженная ниже пояса россиянка упала с седьмого этажа многоквартирного дома и погибла. Предполагается, что на седьмом этаже проживал ее приятель. Об этом сообщает издание Bangkok post.
«Полиция предположила, что россиянка выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля из России на седьмом этаже здания», — говорится в материале издания. Там добавили, что женщина, обнаженная ниже пояса, была найдена лежащей в луже крови на земле перед зданием. Правоохранители сообщают, что ее приятель, находившийся в алкогольном опьянении, не продемонстрировал стремления к сотрудничеству с полицией, заключили в издании.
В Таиланде произошел инцидент, в результате которого обнаженная ниже пояса россиянка упала с седьмого этажа многоквартирного дома и погибла. Предполагается, что на седьмом этаже проживал ее приятель. Об этом сообщает издание Bangkok post. «Полиция предположила, что россиянка выпала из комнаты своего 30-летнего приятеля из России на седьмом этаже здания», — говорится в материале издания. Там добавили, что женщина, обнаженная ниже пояса, была найдена лежащей в луже крови на земле перед зданием. Правоохранители сообщают, что ее приятель, находившийся в алкогольном опьянении, не продемонстрировал стремления к сотрудничеству с полицией, заключили в издании.